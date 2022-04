LECCE – Questione biglietti per Vicenza, la nota della società

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Us Lecce sulla questione biglietti per Vicenza-Lecce di sabato prossimo.

“L’U.S. Lecce comunica che a seguito della sospensione della vendita dei tagliandi riservati alla tifoseria giallorossa, intervenuta martedì 26 aprile, si è tempestivamente attivata con la soc. Vicenza Calcio rappresentando la necessità di individuare un ulteriore settore da destinare ai sostenitori ospiti attese le numerose richieste di acquisto di tagliandi pervenute.

Le valutazioni operate dalle competenti autorità, da ultimo il GOS riunitosi a Vicenza nella mattinata di oggi, non hanno tuttavia consentito di accogliere tale richiesta anche in considerazione della limitata capienza dello Stadio Menti.

Per tali ragioni, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza legate in particolare al trasferimento dei tifosi dal Salento, è stato stabilito che non sarà consentito l’acquisto on line dei biglietti validi per il settore Ospiti.

È stato altresì disposto che la dotazione residuata di tagliandi (ca n. 300) sarà messa in vendita esclusivamente presso un unico punto abilitato del circuito Ticketone (“Radiovenere” – Tricase) a partire dalle ore 17.30 di oggi.

Su indicazioni del GOS, si raccomanda a tutti i sostenitori giallorossi di raggiungere con debito anticipo il punto di raccolta presso il casello autrostradale VICENZA EST, dove a partire dalle ore 12.00 sarà attivo il servizio navetta gratuito a bordo di pullman per il trasferimento presso lo stadio Menti.

Si invitano vivamente i tifosi non in possesso di regolare tagliando a non mettersi in viaggio per raggiungere lo stadio di Vicenza.

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione”.