LECCE – La gara col Vicenza in diretta sul maxischermo al Palafiere

Sale la febbre per Vicenza-Lecce. Pugliapromozione, accogliendo la proposta del Comune di Lecce e dell’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, predisporrà un maxischermo presso il Palafiere di piazza Palio per trasmettere in diretta la gara del “Menti” che potrebbe essere decisiva per la promozione del Lecce in Serie A.

La struttura aprirà alle 12.30. L’ingresso sarà consentito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2, sino a esaurimento posti (4.800).

Pugliapromozione arricchirà l’emozione dei tifosi con la messa in onda di spot pubblicitari per comunicare il desiderio di fare le vacanze in Puglia.

“Sarà come una grande piazza, a supporto della squadra della città, impegnata in una partita che può essere decisiva – commenta il sindaco della città di Lecce, Carlo Salvemini – . Ringrazio Pugliapromozione e la Regione Puglia per aver reso possibile questa iniziativa”.

“Potrebbe essere un match decisivo – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – in ogni caso sarà l’occasione per vedere tutti insieme, data anche la scarsa disponibilità di biglietti dello stadio di Vicenza, la squadra del Lecce dopo due anni di restrizioni e di mancata socialità. Un’occasione che abbiamo reso possibile grazie al supporto di Pugliapromozione che ha ritenuto questa una grande occasione per far conoscere la Puglia ai pugliesi e ai visitatori presenti in città. Promuovere la Puglia è possibile anche attraverso lo sport, considerando quanto importante sarebbe per l’intera regione, da un punto di vista economico e della visibilità nell’intero Paese, il raggiungimento del traguardo della massima serie”.

“E’ in arrivo un’estate di vacanze soprattutto italiane e, questo evento sportivo rappresenta una cassa di risonanza nazionale. Puntiamo ad alimentare il desiderio delle vacanze in Puglia in tutta la penisola, ed anche ai pugliesi – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . Il match rappresenta una opportunità di comunicazione del brand Puglia, in linea con gli obiettivi e la strategia dell’A.Re.T. tesa alla promozione e alla valorizzazione del territorio regionale”.