SERIE B – Ultimi 180 minuti di fuoco. Il Lecce a Vicenza per chiuderla subito: programma e arbitri della 37ª

Il carrozzone di Serie B è giunto alla penultima tappa. La giornata numero 37 potrebbe essere decisiva per il Lecce, qualora riuscisse a battere a domicilio il Vicenza, impelagato per la lotta ad acciuffare un posto nei playout e a evitare la retrocessione diretta. Una partita vera, quindi, e, forze, questo è un bene per i giallorossi, che dovranno mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti più recupero. Il pericolo principale della vigilia della gara del “Menti” è, senza dubbio, il prendere sotto gamba l’avversario, convinti che, ormai, l’obiettivo è centrato.

Lo sa bene mister Marco Baroni che, in questi giorni e sino al fischio d’inizio, lavorerà anche e soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. Il clima è quello della “sera del dì di festa” ma la squadra è concentrata a mantenere un basso profilo e, si auspica, faccia lo stesso anche la tifoseria, sino a quando non si taglierà l’eventuale traguardo. A tal proposito, la società veneta, padrona di casa, ha chiamato a raccolta i propri tifosi per cercare di assorbire l’eventuale spinta dagli spalti e fronteggiare, con più vigore, una squadra dalla caratura superiore. Non sarà facile per il Lanerossi, giacché il Cosenza, che oggi giocherebbe i playout, è distante tre punti. I calabresi, domani, saranno, comunque, di scena a Pisa, contro un’altra squadra che ha mille motivi per scendere in campo col coltello tra i denti. La lotta salvezza/playout, da questo punto di vista, è paragonabile alla corsa promozione/playoff. Solo una partita, ormai, non ha obiettivi in palio: quella tra Reggina e Como, non a caso l’unica posticipata alle 16.15.

La squadra di Francesco Baldini, battuta al Via del Mare per 2-1 lo scorso 26 gennaio, nel recupero della gara d’andata (reti di Listkowski, Coda e Meggiorini), nell’ultimo turno è andata a vincere a Como per 2-0, dopo aver raccolto la miseria di un solo punto nelle precedenti quattro gare. In casa, i biancorossi hanno un bottino di quattro vittorie, cinque pareggi e ben nove sconfitte, la squadra che ha perso più di tutte dopo il già retrocesso Pordenone. Da metà campionato, veste la maglia del Vicenza anche Cristian Maggio, che, l’anno scorso, di questi tempi, lottava per inseguire uno dei primi due posti in classifica con la maglia del Lecce.

Il bilancio delle gare giocate dal Lecce a Vicenza è a favore dei giallorossi con cinque vittorie contro le quattro dei veneti, cinque i pareggi. L’ultimo confronto diretto giocato al “Menti” fu la vittoria per 1-2 del 17 aprile 2021, firmata da Pettinari e Henderson; di Jallow il momentaneo pareggio locale. Per trovare, invece, l’ultima vittoria locale bisogna risalire a quasi 27 anni fa, maggio 1995, 2-0 firmato da Marco Rossi e da Briaschi, in una delle peggiori stagioni della storia del sodalizio salentino.

Arbitrerà Mariani di Aprilia, sotto la cui direzione il Lecce non ha mai vinto nei tre precedenti (dati wlecce.it).

Le avversarie: match di certo non facile per la Cremonese che ospita un Ascoli a caccia dei punti sicurezza per blindare la qualificazione ai playoff. Monza-Benevento è tutto un programma: partono favoriti i brianzoli, che hanno un punto in più in classifica, ma entrambe vengono da inaspettate batoste. Gara, sulla carta, semplice quella del Brescia a Cittadella. Come ricordato prima, il Pisa ospita il Cosenza.

Saranno, comunque, novanta minuti tiratissimi, comunque vada. Il programma e gli arbitri della 37esima giornata:

sab. ore 14

Cittadella-Brescia: Valerio Marini di Roma 1 (Di Giacinto-Gualtieri; IV Turrini; VAR Banti-Marchi)

Cremonese-Ascoli: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Margani-Grossi; IV Marotta; VAR Piccinini-Schirru)

LR Vicenza-Lecce: Maurizio Mariani di Aprilia (Mondin-Del Giovane; IV Marini N.; VAR Ghersini-Bresmes)

Monza-Benevento: Marco Di Bello di Brindisi (Meli-Di Monte; IV Petrella; VAR Di Martino-Peretti)

Parma-Alessandria: Daniele Paterna di Teramo (Garzelli-Ceccon; IV Angelucci; VAR Minelli-Bottegoni)

Pisa-Cosenza: Eugenio Abbattista di Molfetta (Capaldo-Miele D.; IV Kumara; VAR Di Paolo-Sechi)

Pordenone-Crotone: Gianpiero Miele di Nola (Muto-Barone; IV Di Francesco; VAR Zufferli-Lombardi)

Spal-Frosinone: Gianluca Aureliano di Bologna (Macaddino-Della Croce; IV Ferrieri Caputi; VAR Serra-Scatragli)

Ternana-Perugia: Davide Massa di Imperia (Preti-Baccini; IV Tremolada; VAR Fourneau-Rossi L.)

—

sab. ore 16.15

Reggina-Como: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Nuzzi-Robilotta M. IV Costanza; VAR Massimi-Rocca)

—

CLASSIFICA: Lecce 68; Cremonese 66; Monza 64; Benevento, Brescia e Pisa 63; Ascoli 59; Frosinone 58; Perugia 55; Ternana 51; Cittadella 49; Reggina 46; Parma 45; Como 44; Spal 36; Alessandria 33; Cosenza 31; Vicenza 28; Crotone 25; Pordenone 17.