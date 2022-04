LECCE – L’ex De Canio: “Giocare contro un avversario con l’acqua alla gola è un fatto positivo per i salentini”

“Il fatto che il Vicenza si giochi tutte le speranze salvezza contro il Lecce, credo possa essere un fatto positivo per i salentini”. Ne è convinto Gigi De Canio, primo e ultimo allenatore del Lecce a vincere un campionato di Serie B da primo in classifica, nel 2009-10.

Così il tecnico materano dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia: “Un avversario che gioca con l’acqua alla gola scongiura il rischio di pericolosi rilassamenti. Accende le tensioni giuste. Il Lecce non si distrarrà di certo, teso a cogliere la vittoria per anticipare, possibilmente, la festa con il suo esercito di tifosi che saranno al ‘Menti’, nonostante le varie difficoltà incontrate”.

Sul suo record, infine: “Questo è un grande Lecce, primo con merito in un campionato di grandi squadre. Che in A si vada da primo o secondo, può essere relativo. Io sento che mi porteranno via il record dell’unica promozione in A da primo della classe. Sarò felice per il Lecce e a me resterà la gioia di essere stato con i miei giocatori il primo a vincere il campionato da capolista”.