LECCE – Proteste, striscioni, fumogeni e petardi: la Lega A risponde con una super multa

Come prevedibile, arriva la mega stangata da parte della Lega di Serie A per le veementi manifestazioni di protesta inscenate dai tifosi giallorossi nei primi minuti di Lecce-Napoli, che hanno causato l’interruzione della partita.

Il Comunicato del Giudice sportivo odierno.

CALCIATORI – Due giornate e ammenda di 15.000 euro per Nicolò Zaniolo (Fiorentina); una giornata a Lorenzo Colombo (Empoli), Elseid Hysaj (Lazio), Rafael Leao (Milan), Isak Hien (Atalanta), Morten Thorsby (Genoa). Per il Lecce entra in diffida anche Tete Morente oltre a Pierotti, Ramadani e Rafia.

AMMENDE – Ammenda di 20.000 euro e diffida per il Lecce “Per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (10.000 euro); per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di gioco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di gioco che in un’occasione, al 5′ del primo tempo, costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (10.000 euro e diffida)”; 7.000 euro al Bologna; 3.000 euro alla Juventus; 1.500 euro al Napoli.