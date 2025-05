SERIE D/H – Programma Poule Scudetto, playoff, playout e Giudice sportivo della 34ª

Il Dipartimento interregionale della Serie D ha ufficializzato gli accoppiamenti di playoff e playout e il programma della Poule Scudetto cui parteciperà il Casarano da vincitore del girone H.

SCUDETTO – Il Casarano esordirà domenica prossima alle 16 al “Capozza” contro il Siracusa. Del gironcino da parte anche il Guidonia che riposerà. Seconda giornata il 14, terza giornata il 18 maggio. Nella seconda giornata riposerà chi avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, chi avrà giocato in trasferta. Nella terza giornata si incontreranno le due squadre non incontrate in precedenza.

PLAYOFF – Gli accoppiamenti del girone H: domenica 11 maggio alle ore 16 Nocerina-Fasano; alle 17.30 Martina-F. Andria.

PLAYOUT: Ugento-Manfredonia domenica alle 16.

—

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 4 maggio 2025.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI:

CASARANO:

COSTA D’AMALFI: Domenico Barone (dir., 1)

F. ANDRIA:

FASANO:

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA:

ISCHIA:

MANFREDONIA: Matteo Montinaro (1)

MARTINA:

MATERA:

NARDÒ: Giuseppe Donato (all., 4)

NOCERINA: Amedeo Silvestri (1)

PALMESE:

REAL ACERRANA:

UGENTO: Ammenda di 1.000 euro; Rafael Navarro (4); Nicola Lezzi (1)

VIRTUS FRANCAVILLA: