LECCE – Prolungamento per l’unico salentino in rosa: Bleve firma per altri tre anni

Marco Bleve prolunga il suo legame con l’Us Lecce. Il portiere nativo di San Cesario di Lecce, classe 1995, sarà ancora nella rosa del club di via Costadura per le prossime tre stagioni. Ne ha dato comunicazione la società con una nota diffusa poco prima delle 11.

Bleve è l’unico salentino nella rosa giallorossa, dov’è cresciuto a partire dalle giovanili, dalla Primavera C nel 2011-12, passando per l’esordio in Lega Pro nel 2013-14 con una buona stagione giocata a Martina nel 2014-15. Rientra a Lecce nel 2015-16 per farsi trovare pronto, da secondo, a ogni evenienza. Tra il 2015-16 e il 2016-17 mette insieme 18 presenze, poi, nella stagione successiva, passa alla Ternana. Rientra nel Salento nel 2018-19, facendo registrare cinque presenze e contibuendo alla promozione in Serie A, passando al Catanzaro, in Serie C, nel 2019-20. Dal 2020-21, poi, è sempre stato parte integrante della rosa del Lecce, con cui, in totale, ha racimolato una quarantina di presenze con la prima squadra.

(foto: M. Bleve, ©Coribello/SalentoSport)