DILETTANTI – I costi d’iscrizione e i termini ordinatori dall’Eccellenza alla Terza Categoria 2023/24

Sono state ufficializzate, dalla Lnd Puglia, le date prescritte per il versamento delle quote associative e di quelle relative alle iscrizioni per i prossimi campionati dilettantistici 2023/24. Per i tornei di Eccellenza e Promozione, il termine ordinatorio entro cui adempiere ai versamenti è fissato al 27 luglio prossimo. Per la Prima e Seconda Categoria il termine è quello del 28 agosto. Per i tornei di Terza Categoria, la data è quella del 15 settembre.

Qui di seguito il quadro con le cifre da versare per ogni campionato (suddivise per quote associative, diritti d’iscrizione, assicurazione per i dirigenti, acconto spese organizzative), tratto dal Comunicato Ufficiale odierno del Comitato regionale pugliese, n. 5 del 6 luglio 2023. Al totale dovuto dovranno aggiungersi le spese assicurative per i calciatori.