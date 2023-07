ATLETICO RACALE – Cambio di guida tecnica, la panchina biancazzurra va a Matias Calabuig

L’Atletico Racale riparte da Matias Calabuig. Sarà l’allenatore argentino a ereditare la panchina di Alessandro Longo, guida tecnica della squadra che, nella scorsa stagione, ha trionfato nel campionato di Promozione e che, l’anno prossimo, sarà ai nastri di partenza del girone B di Eccellenza pugliese.

Calabuig viene da un buon campionato col Gallipoli Football, chiuso al quinto posto di girone, a un soffio dalla qualificazione playoff. Nella sua carriera da calciatore, ha militato in diverse squadre, tra cui Gaeta, Teramo, Agropoli, Matera, Nardò, Giulianova e Arzanese, guidando, da allenatore, il Casarano nel 2021-22 e, come ricordato, il Gallipoli Football nella scorsa annata.

La nota dell’Atletico Racale: “La società, prima di tutto, intende ringraziare di vero cuore ed esprimere sincero apprezzamento a mister Longo ed al suo staff per aver condotto la nostra squadra alla vittoria nel recente campionato di Promozione. A lui auguriamo il meglio sul profilo professionale e personale. Siamo sicuri che mister Calabuig sarà in grado di trasmettere agli atleti, alla dirigenza e ai tifosi del Racale le giuste motivazioni e un rinnovato entusiasmo per affrontare la nuova stagione sportiva 2023-24 nell’impegnativo campionato di Eccellenza”.

(foto: Calabuig col presidente Francesco Cimino)