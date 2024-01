LECCE – Primo arrivo invernale: Santiago Pierotti atteso per le visite mediche

Il primo nome ufficiale in arrivo in casa Lecce nella sessione di calciomercato invernale è quello di Santiago Pierotti, esterno d’attacco destro argentino, classe 2001, prelevato, a titolo definitivo, dal Colon.

Molto ben strutturato (189 cm d’altezza), Pierotti, in carriera, ha agito anche come trequartista. L’arrivo dell’argentino va a chiudere una falla che si è aperta sugli esterni d’attacco, sia per la partenza di Lameck Banda per la Coppa d’Africa, sia per il contemporaneo infortunio di Nicola Sansone, con Pontus Almqvist in lenta ripresa dopo uno stop per noie muscolari.

Pierotti è un prodotto del vivaio giovanile del Colon, avendo fatto tutta la trafila nelle selezioni minori per poi esordire in prima squadra in Superliga nel 2020. Da ala ha messo a segno una decina di gol con la casacca della sua ex squadra in circa 120 partite, disputandone cinque anche in Copa Libertadores. A ciò si aggiungono un paio di presenze con la maglia della nazionale argentina U20.

Pierotti arriverà a Lecce nelle prossime ore e lunedì svolgerà le visite mediche.