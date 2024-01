LECCE – D’Aversa e il girone di ritorno: “Con la Lazio zero errori per poter approcciarlo come all’andata”. I convocati

Primo appuntamento del girone di ritorno per il Lecce, che domani sarà ospite di una Lazio galvanizzata dagli ultimi risultati. A presentare la sfida come di consueto mister Roberto D’Aversa.

In apertura il tecnico ha analizzato i possibili scenari tattici del match: “Quando ci sono due squadre che si affrontano con il 4-3-3 è sempre molto importante il lavoro delle catene. Anche perché si punta a far salire il terzino che poi va a diventare un attaccante esterno. Per quanto riguarda il nostro atteggiamento molto dipenderà dall’avversario, portato al palleggio ed abile a giocare negli spazi stretti che noi dovremo cercare di limitare facendo la giusta pressione nelle porzioni di campo adatte che vedremo domani a seconda del momento della partita”.

Su Almqvist: “Ha lavorato regolarmente con i compagni nel corso di tutta la settimana. E’ chiaro che poi più gioca più può trovare il ritmo partita. Domani può partire titolare, vedremo”.

Il giusto atteggiamento sarà fondamentale: “Affrontando una grande squadra bisogna subire il meno possibile. Dobbiamo cercare di non subire gol perché per vincere le partite non devi subire gol. Sarà difficile perché affrontiamo una squadre che viene da tre vittorie di fila in campionato e dalla vittoria nel derby con la Roma. Ci sarà il pubblico a spingerla, noi dobbiamo essere bravi a spingere ed interpretare bene i vari momenti della partita, qualunque cosa succeda. Non bisogna perdere equilibrio e commettere quanti meno errori possibili perché con le big se sbagli è difficile fare risultato”.

Sul calendario: “Prima o poi le partite vanno affrontate tutte quante, quindi non pensiamo al fatto che ci sono tante grandi all’inizio. Dobbiamo approcciare al girone di ritorno come il girone d’andata, è chiaro che l’avversario è difficile ma noi dobbiamo restare concentrati su ciò che dobbiamo fare contro una squadra che sta bene e partirà forte”.

I gol subiti di testa non preoccupato il mister: “Non mi fa piacere quando prima di una gara vengono riportati dati negativi. Bisogna ragionare con positività, concentrandoci sui pregi per tenere alto l’entusiasmo e cercare di ottenere un risultato positivo. Ci sono squadre più strutturate di noi che subiscono più gol su palla inattiva, dalla quale tra l’altro noi abbiamo fatto gol con il Cagliari”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Smajlovic, Venuti, Pongracic

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Kaba, Oudin, Ramadani, Gonzalez

ATTACCANTI: Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza, Almqvist