LECCE . Prime sgambate del ritiro austriaco: Krstovic scatenato contro il Kematen

Prime sgambate estive per il Lecce nel ritiro austriaco di Neustift. Ieri pomeriggio doppio test amichevole per i ragazzi di Luca Gotti.

Il primo è stato quello contro l’US Saval Maddalena, durato un tempo di 45 minuti. Cinque reti a zero per i giallorossi, con reti di Baschirotto, Samek, Burnete, Salomaa e Daka; al 16′, Rodriguez ha calciato fuori un rigore. Il Lecce si è schierato con Falcone in porta; Lemmens, Baschirotto, Smajlovic e Addo in difesa; Samek e McJannet in mezzo al campo; Salomaa, Rodriguez e Daka dietro all’unica punta Burnete.

Nel secondo test match, contro l’SV Kematen, durato 45 minuti regolari per tempo, il Lecce ha prevalso per 12-0. Scatenato Krstovic, autore di sei reti, una delle quali su rigore; le altre marcatire sono state segnate da Oudin (3), Pierret, Helgason e Pierotti.

Nel primo tempo, il Lecce si è schierato con Fruchtl in porta; Lemmens, Gaspar, Addo e Gallo in difesa; Pierret, Blin, Rafia in mezzo; Listkowski, Voelkerling Persson e Oudin davanti; tanti i cambi nella ripresa, che ha visto il Lecce schierarsi con Samooja; Gendrey, Esposito, Blin e Dorgu; Helgason, Maleh; Pierotti, Rodriguez, Morente; Krstovic.