NARDÒ – Fabio De Sanzo è il nuovo allenatore granata

Fabio De Sanzo è il successore di Massimo Costantino sulla panchina del Nardò. Classe 1971, calabrese di Castrovillari, ha guidato il Matera nella parte finale della scorsa stagione dopo averla cominciata sulla panchina dell’Acireale. Più in là, ha anche allenatlo Paganese (in C), Corigliano e Gelbison (in C).

Le prime parole del neo tecnico del Nardò: “Sono veramente orgoglioso di essere stato chiamato da questa società importante, pubblico importante, piazza importante. Ho conosciuto delle persone che veramente amano questo club, che mi hanno trasmesso la loro passione. Ho subito avuto la convinzione di venire in questa piazza, anche perchè vengo determinato a fare bene a Nardò, città che se lo merita. Credo, anzi sono sicuro, che darò tutto me stesso, perchè vengo con tantissima voglia. Speriamo che tutte le componenti siano coese e ci diano una mano per fare un buon campionato. Saluto i tifosi, che conosco essere calorosissimi. Non vedo l’ora di iniziare”.