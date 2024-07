LECCE – Chiuso lo scambio con la Sampdoria: in giallorosso Delle Monache, in blucerchiato Venuti

Si perfeziona lo scambio tra Lecce e Sampdoria. Al club ligure approda Lorenzo Venuti a titolo definitivo; nel Salento arriva l’esterno offensivo Marco Delle Monache, con la stessa formula.

Delle Monache, esterno d’attacco classe 2006, vanta 14 presenze nelle nazionali giovanili tra U17, U18 e U19 e tre reti. Formatosi nelle giovanili del Pescara, con cui ha anche esordito in Serie C nel 2021-22, l’anno scorso ha militato, per la prima parte del campionato, nella Sampdoria in Serie B, collezionando sei presenze in campionato e due in Coppa Italia; nella seconda parte di stagione è sceso di categoria sposando la causa del Vicenza: 17 presenze tra campionato a playoff e zero reti.

Si chiude con poca fortuna la seconda esperienza di Venuti al Lecce. Dopo aver conquistato la Serie A con Fabio Liverani nel 2018-19, l’esterno difensivo toscano ha trovato poco spazio nella scorsa stagione, praticamente chiuso, sulla corsia difensiva destra, da Valentin Gendrey. Per il classe 1995, il secondo ciclo leccese si chiude con 14 presenze (di cui solo tre da titolare) oltre a una in Coppa Italia col Parma dal primo minuto.

Il comunicato ufficiale di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache dall’U.C. Sampdoria. L’esterno offensivo classe 2005 sarà a disposizione della formazione Primavera 1. Contestualmente si comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti all’U.C. Sampdoria”.

Inoltre, ufficializzato anche l’ingaggio di Niko Kovac, centrocampista interno classe 2005, nell’ultima stagione all’Eintracht Francoforte; Kovac, bosniaco con nazionalità tedesca, sarà a disposizione della Primavera 1.

Infine, ceduto Antonino Viola all’Altamura: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Viola all’ASD Team Altamura. Nell’ambito dell’operazione l’U.S. Lecce si è riservato il 50% sulla futura vendita e la possibilità di pareggiare l’offerta per il riacquisto del calciatore“.