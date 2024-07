LECCE – Gotti: “Lavorare con Corvino è impegnativo e gratificante. Salvarsi per rendere orgogliosi i salentini”

Luca Gotti, dal ritiro austriaco del Lecce a Neustift, è stato intervistato da Sky. Di seguito le sue dichiarazioni.

“È bello andare in campo con giocatori che ti dimostrano, ogni giorno, voglia di migliorarsi e di imparare e che ti danno disponibilità totale. A Lecce abbiamo questo piccolo ma grandissimo appuntamento con la storia per ottenere la salvezza per il terzo anno di fila. Mi sembra che questa cosa sia stata capita da tutti. La società sta ristrutturando lo stadio, sta lavorando per creare un centro sportivo di proprietà, sta investendo sui giovani che possano dare continuità al progetto, sembra che tutta la piazza stia condividendo questo sforzo”.

Corvino. “Lo dico bonariamente: ha grandi pregi e grandi difetti, nel senso che la quotidianità con lui non è facile, bisogna discutere tutto e non è sempre facile discutere con Pantaleo. È impegnativo da un lato e gratificante dall’altro. Nel suo percorso, non è solo chi sceglie i giocatori giusti e che ha regalato alle sue società grandi plusvalenze, oltre a risultati tangibili, ma è anche una persona che ti aiuta molto nella gestione del gruppo“.

Rinnovo biennale: “Non so se sono il profilo più giusto, ma quello che è un fatto è che un direttore con 49 anni d’esperienza di lavoro, senza che l’allenatore glielo chieda, visto che io avevo già un contratto in essere rinnovato automaticamente, decida in autonomia di gratificare il piccolo percorso fatto insieme pensando a un orizzonte comune. Questo è particolarmente gratificante”.

Krstovic e Dorgu. “Krstovic secondo me è un giocatore forte, i limiti sono solo nel suo atteggiamento. Ha potenzialità da grande squadra, l’anno scorso è stato il primo in A per lui, deve mantenere voglia di migliorarsi giorno per giorno per esaltare le sue caratteristiche e nascondere qualche suo limite. Dorgu sembra nato per giocare a calcio, per lui tutto è facile, anche l’impegno quotidiano, ha doti tecniche, fisiche, ha grande forza e serenità mentale”.

Obiettivi: “Il nostro è salvarsi, poi sarebbe bello farlo come abbiam fatto negli ultimi mesi dello scorso campionato, a modo nostro, con freschezza e coraggio, a prescindere dai risultati, per rendere orgoglioso il popolo salentino“.