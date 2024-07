LECCE – Ciao Marin: Pongracic è ufficialmente un calciatore della Fiorentina

Da pochi minuti, Marin Pongracic è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. L’ormai ex difensore del Lecce, classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al club viola a titolo definitivo. Non sono state comunicati dai due club i dettagli dell’operazione, che, comunque, dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro in entrata nelle casse del Lecce e attorno ai due milioni d’ingaggio per il calciatore.

Pongracic fu prelevato dal Lecce nell’agosto 2022, in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Dopo una prima stagione buona ma decisamente costellata da infortuni, il Lecce decise di non esercitare il diritto di riscatto per poi intavolare un’altra trattativa col club tedesco per portarlo nel Salento a titolo definitivo. E così fu: nella scorsa estate, Corvino rilevò il suo cartellino in proprietà per la cifra di 1,65 milioni di euro. A distanza di 12 mesi, l’area tecnica giallorossa è riuscito a piazzarlo alla Fiorentina ad una cifra pari a circa dieci volte tanto. Pongracic sembrava sul punto di trasferirsi al Rennes, prima dell’irruzione della Fiorentina che ha pareggiato l’offerta dei francesi, innalzando l’ingaggio offerto al calciatore che ha preferito restare in Italia ed essere pagato di più.

Il croato resterà nella storia del Lecce come uno dei difensori più forti visti calcare il terreno del “Via del Mare”. Buonissima la stagione 2023/24, chiusa – secondo le nostre classifiche di rendimento – al secondo posto con una meda voto di 6,28 in 36 presenze, dietro solamente a Wladimiro Falcone (6,32).

“Sono contentissimo di essere qui, molto carico. La Fiorentina è un grandissimo club, l’ho seguito tanti anni fa, ora sono arrivato qui al Viola Park, la maglia è bellissima e sono contentissimo. Da avversario ho sempre pensato a batterla ma adesso sono un giocatore della Fiorentina e devo dare il meglio per questo club. Non ho mai visto una cosa come il Viola Park nella mia vita, una cosa incredibile. Abbiamo tutte le infrastrutture per lavorare bene. Sono un giocatore fisico, forte nei duelli, non sono lento per la mia altezza, penso che posso anche giocare col pallone, ho un carattere forte, il mio obiettivo è sempre giocare il meglio possibile, di essere contento qui arrivando a grandi obiettivi col club e giocare con la nazionale. Voglio migliorare tutti i giorni e, con la squadra, vincere trofei”. Queste le prime dichiarazioni del neo calciatore viola ai canali ufficiali della società toscana.