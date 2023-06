LECCE – Primavera, ufficializzato il programma dei playoff-Scudetto

Archiviata la stagione regolare del campionato Primavera 1, con la prima posizione assoluta del Lecce con 65 punti, la Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei playoff.

Agli spareggi-Scudetto si qualificano Lecce, Torino (direttamente in semifinale), Fiorentina, Sassuolo, Juventus e Roma. I quarti di finale sono Sassuolo-Juventus (2 giugno alle 16 a Sassuolo) e Fiorentina-Roma (3 giugno alle 16 a Sassuolo). In caso di parità al 90′ si giocheranno due supplementari da 15 minuti; non ci saranno rigori: in caso di ulteriore parità, passerà il turno la miglior classificata nella stagione regolare.

Il Lecce di Federico Coppitelli entrerà in scena lunedì sera, 5 giugno, alle 20, a Sassuolo, contro la vincente di Sassuolo-Juventus; il giorno dopo, il Torino incontrerà la vincente di Fiorentina-Roma (stesso posto, stessa ora). La finale è prevista per venerdì 9 giugno alle 20.30 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. In questo caso, se ci sarà parità al 90′, poi al 120′, si tireranno i calci di rigore.

Retrocedono in Primavera 2: Cesena, Udinese e Napoli.

(foto: Corvino con la Primavera, archivio ©Stella)