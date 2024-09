LECCE – Primavera: sorpassi e controsorpassi, con la Juventus arriva uno spumeggiante pari con gol

Spumeggiante 3-3 tra Lecce e Juventus Primavera nell’anticipo della quinta giornata di Primavera 1 al Deghi Center di San Pietro in Lama. I giallorossi di Giuseppe Scurto giocano una gara a testa alta contro una corazzata come quella bianconera, rimontando due volte, venendo riacciuffati e sfiorando la vittoria nel finale di gara.

Scatenato Bertolucci che, per tutta la gara, sarà una spina nel fianco della retroguardia ospite. Ma è la Juventus a portarsi avanti per prima con un gol di Vacca al 19′. Comincia a carburare anche Delle Monache, all’esordio dal primo minuto: al 42′, delizioso assist per Pacia che, di testa, firma l’1-1. E non finisce qui, perché è ancora il difensore giallorosso classe 2006 a insaccare il punto del 2-1 a un soffio dal riposo.

La Juventus ritorna in campo col coltello tra i denti e non passa nemmeno un minuto dall’inizio della ripresa che Florea ristabilisce la parità. Minuto 54, ancora sugli scudi Delle Monache che soffia un pallone a un avversario e manda la palla verso il palo lontano e alle spalle di Radu per il 3-2 Lecce. Al 68′ i bianconeri pareggiano di nuovo i conti con Ventre, abile a battere in controtempo e a superare Rafaila. Le squadre tirano il fiato fino alla fine ma è il Lecce a sfiorare il clamoroso 4-3 in prossimità del traguardo con un’iniziativa di Yilmaz che manca lo specchio di pochi centimetri.

Tre a tre, quindi, tra Lecce e Juventus e quarto risultato utile consecutivo per i giallorossi che salgono a quota otto punti al sesto posto provvisorio, a meno due dalla Juve seconda. Sabato prossimo, alle 10.30, ancora un turno casalingo per Bertolucci e compagni, questa volta contro il Bologna.

—

IL TABELLINO

LECCE-JUVENTUS 3-3

RETI: 19′ Vacca (J), 42′ e 45+1′ Pacia (L), 46′ Florea (J), 54′ Delle Monache (L), 68′ Ventre (J)

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Pacia, Esposito, Addo – Kovac, Gorter (77′ Yilmaz), Winkelmann – Delle Monache (77′ Van Driel), Bertolucci (69′ Kodor), Mboko (89′ Agrimi). A disp. Verdosci, Russo, Pehlivanov, Minerva, Perrone, Zanotel, Pejazic. All. Scurto.

JUVENTUS (3-4-2-1): Radu – Martinez, Bassino, Gil – Nisci, Ripani, Florea (87′ Ngana), Pagnucco (60′ Ventre) – Crapisto, Vacca (60′ Finocchiaro) – Di Biase (70′ Pugno). A disp. Zelezny, Boufandar, Verde, Scienza, Sosna, Keutgen, Lopez. All. Magnanelli.

ARBITRO: Conaninno di Nola.

NOTE: ammoniti Pagnucco (J), Pacia (L), Mboko (L).