TIRO A SEGNO – Il TSN di Alezio organizza la 2ª edizione del “Trofeo Salento”: tutte le info

La sezione di Tiro a segno nazionale di Alezio organizza la seconda edizione del “Trofeo Salento”, gara di tiro a fuoco a 15 metri. L’appuntamento è fissato per i prossimi 5 e 6 ottobre ad Alezio, presso la sede della sezione in via suor M. Starace 6.

La competizione, sia individuale, sia di squadra, è aperta ai tesserati delle sezioni Tiro a segno nazionale, tesserati di club di tiro, forze armate, forze dell’ordine, polizia locale e istituto di vigilanza privati e prevede cinque sessioni di tiro per un totale di 51 colpi.

Per le iscrizioni: mail info@tsnalezio.it, telefonare ai numeri 328.3658931, 328.7960536 o lo 0833.827806.

Per consultare il regolamento: https://www.tsnalezio.it/trofeo-del-salento.