LIVE! LECCE-PARMA, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 21.09.2024, ore 20.45

Serie A 2024/25, giornata 5

LECCE-PARMA 2-2

RETI: 32′ Dorgu (L), 59′ Krstovic (L), 90+3′ Almqvist (P), 90+6′ Hainaut (P)

— FINALE —

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo (86′ Pelmard) – Ramadani (75′ Rafia), Coulibaly L. (65′ Pierret) – Dorgu, Rebic (65′ Banda), Morente (75′ Pierotti) – Krstovic. A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Jean, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti, Pierret. All. Luca Gotti.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki – Delprato, Balogh, Osorio (65′ Almqvist), Coulibaly W. – Hernani (67′ Mohamed), Bernabe – Man, Sohm (37′ Cancellieri), Mihaila (65′ Hainaut) – Bonny. A disp. Chichizola, Corvi, Valenti, Camara, Circati, Leoni, Anas, Di Chiara. All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Marco Guida sez. Torre Annunziata (Imperiale-Coelin; IV Cosso; VAR Mazzoleni-Dionisi).

NOTE: Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci, scomparso nei giorni scorsi. Ammoniti Ramadani, Dorgu, Gaspar, Rafia (L); espulsi al 47′ Guilbert (L) per fallo di reazione; al 58′ Cancellieri (P) per gioco pericoloso. Rec. 2′ pt., 5′ st.