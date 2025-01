LECCE – Primavera scatenata: Delle Monache firma il successo in extremis a Verona

Terza vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per il Lecce Primavera che passa di misura, e all’ultimo minuto, sul campo del Verona nella 19esima giornata di campionato, ultima del girone d’andata. A decidere la sfida è stata una rete di Delle Monache, seconda stagionale.

Lecce subito spavaldo in avvio con un doppio intervento del portiere veronese Magro a negare la rete prima a Bertolucci, poi a Daka. Al 14′ poi i giallorossi colpiscono un palo con Daka, direttamente su calcio di punizione. Sugli sviluppi, Pejazic calcia altissimo. Il Verona va in gol al 19′ ma Nwachukwu commette fallo sul portiere giallorosso Rafaila. Ancora un palo per il Lecce al 21′: sugli sviluppi di un corner, stacca Pehlivanov (convocato in prima squadra insieme a Daka per la trasferta di Empoli) e palla che batte sul montante. Il primo tempo praticamente perfetto del Lecce si chiude con altre due occasioni: prima Magro dice ancora di no a Daka, poi al 45′ Esposito mette dentro di testa ma il guardalinee rileva un fuorigioco.

Ritmi più moderati nella ripresa ma è sempre il Lecce a menare le danze, non trovando, però, grossi sbocchi in zona gol. Allora ne approfitta il Verona che a momenti fa il colpaccio: a dieci dalla fine, destro in corsa di Cissè e palla alta sulla traversa. Nei minuti finali il Lecce riprende il comando delle operazioni e finalmente passa al 44′: disattenzione difensiva dei calciatori gialloblù, palla a Delle Monache che entra in area e con un tiro precisissimo spedisce il pallone alle spalle di Magro per lo 0-1 che poi sarà il risultato definitivo, dato che nei quattro di recupero non succederà più nulla.

Continua la risalita in classifica dei ragazzi di Giuseppe Scurto che si portano a quota 27 in undicesima posizione, con la zona playoff distante solamente quattro punti e con sette lunghezze di vantaggio su quella playout. Domenica 19 alle 11, prima di ritorno: al Deghi Center arriverà il Cesena, vittorioso all’andata per 3-1.

—

IL TABELLINO

VERONA-LECCE 0-1

RETI: 89′ Delle Monache

VERONA (3-5-2): Magro – Nwanege, Nwachukwu (90′ Stella), Corradi – Agbonifo, Cissè, Szimionas, Monticelli, De Battisti (85′ Kurti) – Cruz (60′ Pavanati), Vermesan. A disp. Zouaghi, Popovic, De Rossi, Vapore, Jablonski, Philippe, Devoti, Barry. All. Sammarco.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Pehlivanov (70′ Pacia), Esposito, Pejazic – Gorter, Kovac, Denis – Daka (82′ Wimkelmann), Bertolucci (90′ Kodor), Delle Monache (90′ Agrimi). A disp. Verdosci, Russo, Addo, Regetas, Brusdeilins, Pacia, Pantaleo, Zanotel. All. Scurto.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

NOTE: ammoniti Cissè, Agbonifo (V), Ubani, Pehlivanov, Denis (L). Rec. 1′, 4′.