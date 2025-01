FEMMINILE – Lecce Women, rimonta giallorossa a Matera: a segno anche la 14enne Ingrosso

Colpo grosso del Lecce Women. Le giallorosse espugnano il campo del Matera, quinta forza del girone C di serie C, e si portano a un punto dalla formazione lucana a 90′ dal termine del girone di andata. Il successo delle ragazze allenate da Vera Indino è arrivato a coronamento di una gara dominata sul piano tecnico, tattico e fisico. E dire che il Lecce Women si era presentato in Basilicata con alcune assenze importanti, su tutte quella di capitan D’Amico, colpita nei giorni scorsi da un grave lutto familiare. Nel Matera invece hanno esordito dal primo minuto altre due calciatrici straniere, il portiere finlandese Koota e l’attaccante irlandese Kingsley.

In campo però non c’è stata partita nonostante il gol del vantaggio delle lucane realizzato al 5′ di gioco dalla spagnola Lopez con un destro finito all’incrocio dei pali. Le salentine si sono subito riversate nella metà campo avversaria e dopo aver sfiorato il pareggio in almeno quattro occasioni lo hanno trovato al 41′ con un destro angolato da circa 25 metri della quindicenne Annachiara De Vito. Anche nel secondo tempo è stato il Lecce Women a fare la partita e dopo una serie di interventi prodigiosi il portiere Koota è stata costretta ad arrendersi sul tap in vincente della neo entrata Ingrid Ingrosso, 14 anni compiuti da pochi giorni, salentina doc che ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio Pgs Lupiae Lecce, all’esordio assoluto nel campionato di serie C. La stessa Ingrosso è andata vicina alla doppietta personale con un paio di colpi di testa ma al 44′ ci ha pensato la diciottenne foggiana Fabiola La Donna a chiudere i conti realizzando la rete del definitivo 3-1 con un destro che è finito nel sacco dopo aver colpito il palo interno della porta difesa da Koota.

“E’ stata una vittoria di squadra, una vittoria fortemente voluta da tutti e che dedichiamo al nostro capitano, Serena D’Amico, ad Anna e a Sergio – ha detto l’allenatrice Vera Indino -. Ci inorgoglisce aver conquistato i tre punti con i gol segnati da giovanissime calciatrici, due provenienti dalla nostra Under 15. Annachiara De Vito, nonostante abbia solo 15 anni, è già al secondo anno in Prima squadra e sempre da titolare. A Matera ho fatto esordire Ingrid Ingrosso, che di anni ne ha appena compiuti 14. La ragazza ha risposto con personalità e qualità realizzando la rete del 2-1 con un gesto tecnico importante. Ovviamente, sono felice anche per il gol di Fabiola La Donna: se credesse di più nelle sue qualità potrebbe ambire alla doppia cifra. Ora ci godiamo questi tre punti e da martedì, alla ripresa degli allenamenti, ci concentreremo sulla prossima partita”. Domenica 19 gennaio il Lecce Women ospiterà al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci le campane della Gelbison.

(US Lecce Women)

IL TABELLINO

MATERA-LECCE WOMEN 1-3

RETI: 5′ pt Lopez (M), 41′ pt De Vito (L), 32′ st Ingrosso I. (L), 43′ st La Donna (L)

MATERA: Koota, Fanelli, Trotta, Chiapperini, Kigsley, Lopez, Rumbley, Paparella, Bonasia, Sgaramella, Ventura. A disp. Schino, Panico, Latorre, Sjostrom. All. Lanzolla.

LECCE WOMEN: Prieto, De Vito, Felline, Tondo, Megna, Simone, Bertè, Labianca, Guido (13′ st Ingrosso I.), La Donna, Scardino (37′ st De Paola). A disp. Serio, Bocchieri, Cudazzo, Lisi, Carrapa, Porrino. All. Indino.

ARBITRO: Filippi di Rossano Calabro.