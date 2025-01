PROMOZIONE/B – Giornata decimata da pioggia e rinvii: i tabellini della 18ª

Promozione pugliese girone B: i tabellini della 18esima giornata

A. TOMA MAGLIE-TAURISANO 0-2

RETI: 27′ st e 35′ st Delgado

A. TOMA MAGLIE: Colapietro, Dorini, Ongania, Caicedo, Galvez, Tecci (38′ st Castellaneta), Romano (44′ st Bonatesta), Tabares, Piscopo (28′ st Amato), Fernandez Fac., Diaz (44′ st Stincone). All. Salvadore.

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Delgado, Maiolo, Castrì (47′ st Mingiano), Brue, Angelini. All. Manco.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

R. PUTIGNANO-CD OTRANTO 1-2

RETI: 19′ pt Di Cosola (P), 23′ pt Piccinno (O), 16′ st Taveri (O)

R. PUTIGNANO: Angelini (26′ st Laterza), Vinella, Daddato, Casulli (32′ st Armenise), Daugenti, Muolo (38′ st Colonna), Lofano (28′ st Franchini), Amendolaggine, Laera, Nitti, Di Cosola (39′ st Conte). All. Palazzo.

CD OTRANTO: Melito, Togorà, Vigliotti, Dollorenzo, Beron, Conte, Sall (18′ st Tourè), Valentini M., Tavewri (20′ st Mossolini), Pietrangelo, Piccinno (28′ st Martin). All. Mazzeo.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(US Città di Otranto) – Riparte da Putignano la corsa del Città di Otranto. In una domenica di pieno inverno, l’undici biancazzurro batte in rimonta i baresi padroni di casa e riprende vento buono per la classifica. Privo di capitan Caroppo, sostituito tra i pali dal 2005 Francesco Melito, Negro e con Liquori e Marzo in panchina per onore di firma, l’Otranto assorbe manda in campo dal primo minuto il 2009 Sall e Taveri al centro dell’attacco. E proprio il centravanti brindisino sarà il marcatore decisivo della contesa. Assorbiti i primi minuti di pressione avversaria, gli ospiti iniziano a manovrare guadagnando spazi sul terreno di gioco. Ma è il Putignano a trovare il vantaggio al minuto 19. Melito respinge una punizione dal limite di Daddato, sul pallone si avventa Di Cosola che anticipa tutti e insacca. L’Otranto si riorganizza subito e reagisce alla grande. Il pareggio arriva al 23’: spunto sulla sinistra di Piccinno che entra in area di rigore dal lato corto e batte di destro sul primo palo il portiere avversario. La prima frazione di gioco si chiude con un’altra azione pericolosa di marca locale sulla quale l’estremo difensore adriatico è attento. La partita continua anche nella ripresa sotto una pioggia battente e gelida che mette in difficoltà i calciatori che soffrono sempre più il freddo col passare dei minuti. L’episodio chiave arriva al 16’del secondo tempo. Sall lavora un bel pallone sulla destra, rientra su un avversario e mette palla di sinistro a centro dell’area di rigore: la spizzata vincente di testa è di Taveri, che indirizza la sfera sul secondo palo e batte il portiere avversario. Il Real Putignano fatica a reagire, l’Otranto non va mai veramente in difficoltà e al triplice fischio finale conduce in porta una vittoria meritata. Col la vittoria odierna il team allenato da mister Vincenzo Mazzeo sale a quota 39 punti in classifica. Domenica prossima al “Nachira” arriva il Crispiano.

—

RS CRISPIANO-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 2′ st Dos Santos

RS CRISPIANO: Semeraro, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Dima (6′ st Nasole), Magli, Cissè (35′ st Galiani), De Pace (6′ st Palumbo), De Bartolomeo (35′ st Papa), Marini, Conte. All. Paradisi.

V. LOCOROTONDO: Leuci, Scatigna (38′ pt Palmisano), Prete, Lacirignola, Convertini, Natale (45′ st Sory), Neglia, Pentassuglia, Dos Santos (40′ st D’Introna), Romanazzo, Salvi (41′ st Turnone). All. Calabretto.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

LEVERANO-GROTTAGLIE 7-0

RETI: 37′ pt e 19′ st Laena, 15′ st Spedicato, 23′ st Valentino, 28′ st Quarta rig., 43′ st e 45′ st Sanyang

LEVERANO (f.i.): Bardoscia, Manca, Litti, Valentino, Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

GROTTAGLIE (f.i.): Carrieri, Saponaro, Donia, Motolese, Kasab, Orlando, Magno, Ciracì, Galeone, Moretti, Palmisano. All. Gamarro.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

CAROVIGNO-MESAGNE 3-1

RETI: 27′ pt Diwouta (C), 45′ pt Odone (C), 13′ st Vantaggiato (M), 38′ st Kaba (C)

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Sbano (43′ st Sescu), Lanzillotti T., Talò, Kaba, Perrone M., Odone, Turco M. (38′ st Greco), Leo (24′ st Marino), Diwouta. All. Franco.

MESAGNE: Di Pietrangelo, Politi, Versienti (22′ st Armenia), Orfano (23′ st De Luca), Lippo, Sozzo (24′ st Petitti), Manta Al., Lazzoi, Vantaggiato, Keita, Manta An. (27′ st Grande). All. Di Serio.

ARBITRO: Cipriano di Bari.

—

SAVA-RINASCITA REFUGEES 1-3

RETI: 30′ pt, 33′ pt e 33′ st Ndoye (R), 15′ st rig. Gallù (S)

SAVA: Maraglino, Lomartire, Gallù, Narducci (37′ st Fina), Di Maggio, Danese, Giancola (5′ st De Pascalis), Sibilla (8′ st Sampietro), Scarci, Lotito, Malagnino. All. Colluto.

RINASCITA REFUGEES: Diop Ma., Gueye M., Diop Mam., Ouedraogo (34′ st Capoccia), Dan Almajiri, Ndiaye, Ndoy, Lupo (25′ st Ntoya), Niang, Duku, Ndoye (37′ st Dieng). All. Hassane.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

—

TRICASE-COPERTINO: sospesa al 34′ pt sullo 0-0 per campo impraticabile

TREPUZZI-VIRTUS MATINO: rinviata per campo impraticabile

TERRE DI ACAYA E ROCA-VEGLIE: rinviata per campo impraticabile