LECCE – Primavera, impresa giallorossa: al “Deghi Center” il Milan ci lascia le penne

Dopo sette partite, il Lecce Primavera ritorna a vincere e lo fa in grande stile, contro una delle capoclassifica del campionato, il Milan.

Al Deghi Center i giallorossi di Giuseppe Scurto giocano una gara pressoché perfetta, condita dai gol di Bertolucci al 18′ e di Esposito al 21′, su assist, rispettivamente, di Gorter e Delle Monache. Assenti i rossoneri nella prima frazione.

Non cambia l’andazzo della sfida nella ripresa, col Lecce sempre propositivo e attento in difesa e col Milan che non riesce a imbastire trame di gioco. Unica nota negativa della giornata, il brutto infortunio subito da Addo, sperando che sia poco grave,.

Il Lecce risale in classifica portandosi a 14 punti. Nel prossimo turno, trasferta sul campo della Lazio, altra big del campionato.

—

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-0

RETI: 18′ Bertolucci, 21′ Esposito

LECCE (4-3-3): Sakho – Ubani, Esposito, Pehlivanov, Addo (75′ Pejazic) – Winkelmann, Kovac (85′ Minerva), Gorter – Daka, Bertolucci (85′ Kodor), Delle Monache. A disp. Verdosci, Russo, Yilmaz, Lami, Agrimi, Pacia, Minerva, Perrone, Denis. All. Scurto.

MILAN (4-3-3): Mastrantonio – Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera – Sala (30′ Eletu), Comotto, Liberali (81′ Di Siena) – Bonomi, Scotti (58′ Ossola), Ibrahimovic (58′ Perrucci). A disp. Longoni, Nissen, Mancioppi, Perin, Grilli, Colombo, Siman. All. Guidi.

ARBITRO: Castellone sez. Napoli.