LECCE – Allenamento singolo al Via del Mare, in tre sicuri assenti a Venezia

Giornata di allenamento singolo oggi per il Lecce di Marco Giampaolo. L’allenatore ha avuto a disposizione l’intero gruppo dopo il ritorno dei nazionali. Senza Bonifazi, assente, e con Banda a riposo, Berisha ha continuato ad allenarsi a parte insieme a Burnete e Pierret.

Domani è in programma la rifinitura, a porte chiuse, sempre sul terreno dello stadio Via del Mare. Alle 13 Marco Giampaolo terrà la prima conferenza stampa prepartita da allenatore del Lecce. Nel primo pomeriggio, poi, la squadra partirà alla volta di Venezia dove la partita andrà in scena lunedì alle 20.45.