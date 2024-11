LECCE – Nessuna novità dall’infermeria ma una in rosa: è di nuovo arruolabile Helgason

Nessuna novità dall’allenamento odierno in casa Lecce. Sempre assente Bonifazi, a riposo Banda, a parte i soliti Berisha, Burnete e Pierret. Domani altro allenamento al Via del Mare.

La rosa giallorossa, però, da oggi, avrà a disposizione un centrocampista “in più”. Si tratta di Thorir Helgason, reintegrato nella lista Over 22 dopo l’inofrtunio di Banda. L’islandese, quindi, è convocabile ed utilizzabile dopo aver passato i primi quattro mesi di questa stagione ai margini della rosa. Di ritorno dal prestito annuale al Braunschwieg, Bundesliga 2, con un bottino di 27 presenze, tre gol e quattro assist, Helgason quest’anno, sembrava dover ritornare in Germania, magari a titolo definitivo, ma le trattative tra il Lecce e la società tedesca si arenarono.

Helgason è nel Salento dal 2021/22 con 28 presenze in quella stagione tra campionato e Coppa (un gol e un assist), più altre 12 in Serie A e un’altra in Coppa Italia nel 2022/23. L’unico gol, ma importantissimo poi a fine campionato per la promozione in Serie A, fu quello segnato alla Spal nell’aprile 2022.