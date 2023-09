LECCE – Primavera, gara folle a Bogliasco: con la Samp arriva un pari proprio al fotofinish

Gara folle al “3 Campanili” di Bogliasco tra Sampdoria e Lecce, in campo per la quarta del campionato Primavera 1. Finisce 2-2, volano i cartellini rossi e i gol sciupati da entrambe le squadre non si contano.

Il Lecce parte bene e va in vantaggio con un rigore procurato e realizzato da Daka al minuto 31 dopo che l’estremo giallorosso Lampinen aveva, due volte, negato il gol alla Samp prima su Alesi, poi su Polli. Lo stesso Lampinen, però, si lascia sfuggire un tiraccio da lontano di Alesi e i liguri agguantano il pari prima del riposo col tap-in di Chilafi.

La ripresa si apre col Lecce in attacco e con Jemo che, per due volte, va vicinissimo al nuovo vantaggio: al 51′ colpisce la traversa, al 54′ mette clamorosamente fuori da due passi, su perfetto cross di Daka. Allora la Samp ne approfitta: rigore per fallo di Vulturar in area su Polli e rosso per il capitano giallorosso. Trasforma Polli al 57′. Daka si conferma ispiratissimo: va via in velocità a Langella che lo stende e va anzitempo negli spogliatoi. Parità numerica ristabilita al 72′. Ma dura poco: un ingenuo fallo del neo entrato Casalongue, già ammonito, riporta il Lecce in inferiorità numerica all’81’. I salentini ci provano col cuore: prima un tiro da fuori di Minerva sorvola la traversa non di molto. All’ultima azione, poi, un preciso corner di McJannet è indirizzato nella porta avversaria da Pascalau che firma il 2-2 finale, poco prima che Polli si divorasse il gol vittoria a tu per tu con Lampinen.

Secondo punto in campionato per il Lecce che rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in questa complicata prima parte di stagione. La squadra, completamente rivoluzionata rispetto a quella che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto, ha ancora bisogno di tempo per amalgamarsi, così come di tempo ha bisogno mister Coppitelli per lavorare a fondo sui suoi ragazzi e per capirne attitudini e difetti.

Prossimo turno: sabato alle 11, Lecce-Monza.

—

IL TABELLINO

Bogliasco (GE), c.s. “3 Campanili”

sabato 23 settembre 2023, ore 11

Primavera 1 2023/24, giornata 4

SAMPDORIA-LECCE 2-2

RETI: 30′ rig. Daka (L), 41′ Chilafi (S), 57′ Polli rig. (S), 90+2′ Pascalau (L)

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno – Porzi, D’Amore, Costantino, Langella – Conti (65′ Uberti), Valisena (75′ Buyla), Alesi (80′ Lotjonen)- Chilafi, Polli, Lukisa (75′ Ovalle Santos). A disp. Gentile, Balduzzi, Dacourt, Devic, Kasza, Thiago, Ventre. All. Sassarini.

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug – Munoz, Pascalau, Addo (33′ Casalongue), Smajlovic – McJannet, Vulturar, Baxter (61′ Minerva) – V. Kodor (76′ Bruhn), Jemo, Daka. A disp. Herceg, Leone, Adewale, Agrimi, Dell’Acqua, Herceg, Johnson, Lukoki, Zivanovic. All. Coppitelli.

ARBITRO: Di Francesco sez. Ostia Lido.

NOTE: ammoniti Polli, Buyla (S), Munoz, Bruhn, Dell’Acqua (L); espulsi: Vulturar (L) al 55′, Langella (S) al 72′, Casalongue (L) all’81’.