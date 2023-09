LECCE – D’Aversa: “Risultato strameritato. L’euforia non deve deconcentrarci, capovolgiamo quella classifica”

Roberto D’Aversa ai microfoni Dazn dopo Lecce-Genoa.

“Era una partita molto delicata, il Genoa veniva da un momento positivo e per poco col Napoli non faceva risultato pieno. Avevo chiesto ai ragazzi di cercare il risultato a tutti i costi ma col massimo equilibrio. Sia in undici contro uncidi, sia in undici contro dieci, siamo stati bravi a pazientare per poi colpire, anche se con un tiro da fuori, per portarci a casa un risultato pieno, penso strameritato. Se sono sorpreso? Dal primo giorno di ritiro siamo lavorando per ottenere il massimo. Ora siamo in una posizione di classifica che non ci compete, dobbiamo lavorare con entusiasmo ma l’euforia non deve deconcentrarci, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Il premio di miglior allenatore di agosto fa già parte del passato, devo condividerlo coi ragazzi, con lo staff, la società e i direttori ma ora pensiamo al presente, alla Juve di martedì sera. Ci sarà più entusiasmo ad affrontare le big ma noi dobbiamo cercare sempre la prestazione, lo dico dal primo giorno del ritiro e lo ripeto anche oggi. Massimo rispetto per la Juve, noi andremo in campo per divertirci. Qualità nella mia rosa? Non dimentichiamo che ci sono anche cinque ragazzi della Primavera ma tutti hanno il loro merito, chi gioca dall’inizio, chi subentra, chi non entra ma incita i compagni dalla panchina. Bene Oudin, Piccoli, Sansone, ma ora capovolgiamo quella classifica per evitare distrazioni”.