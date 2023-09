LECCE – Sticchi Damiani, elogi e acqua sul fuoco: “Non illudiamoci, stiamo mettendo fieno in cascina”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani spende parole d’elogio per la squadra, per il tecnico e per i tifosi, invitando tutti a mantenere i piedi per terra. Le parole del presidente del Lecce riportate dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“C’è stata una straordinaria simbiosi tra la squadra e il pubblico che ha letteralmente trascinato un gruppo che voleva vincere. Si sentiva che il gol era nell’aria e che comunque sarebbe arrivato. Il clima straordinariamente positivo alimentava la squadra e il Lecce stava giocando una grande partita, senza concedere niente ad uno ttimo avversario. Continuava a creare occasioni da rete una dopo l’altra. Bravissimo l’allenatore che le ha provate tutte, anche rischiando. Ha creduto sempre fortemente nella sua squadra, mister D’Aversa. Un premio meritato per il tecnico quello di miglior allenatore di questo inizio campionato. Sa attingere con acutezza e intelligenza ad una rosa di alto livello. Continuo a ripetere che non bisogna illudersi e che stiamo mettendo fieno in cascina, che dobbiamo affrontare il campionato partita dopo partita. Stiamo crescendo. Ora pensiamo alla Juventus con serenità, sarà un incontro difficilissimo”.