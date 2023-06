LECCE – Primavera, la finale playoff si giocherà contro la Fiorentina

L’auspicio di mister Federico Coppitelli non si è avverato. In finale per lo Scudetto Primavera 2022-23, il Lecce se la dovrà vedere con la Fiorentina di Alberto Aquilani, vittoriosa per 1-0 nella semifinale di ieri sera contro il Torino con gol di Kayode alla mezzora. Le due squadre, poi, hanno chiuso la gara in dieci uomini per l’espulsione, prima, del viola Biagetti, poi del granata Corona, entrambi in zona recupero.

Pertanto, il prossimo 9 giugno, alle ore 20.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si affronteranno la prima (Lecce) e la seconda (Fiorentina, ma a pari merito col Torino che era in vantaggio negli scontri diretti) della stagione regolare. I baby viola, tra l’altro, sono arrivati in fondo anche in finale di Coppa Italia, poi persa per 2-1 contro la Roma.

Le due squadre del cuore di Pantaleo Corvino, quindi, Lecce e Fiorentina, si contenderanno il titolo tricolore. In campionato il Lecce ha vinto per 1-0 il match d’andata (gol di Dorgu) a gennaio, la Fiorentina si è imposta nel match di ritorno, lo scorso 13 maggio, per 2-0.