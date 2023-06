GALATINA – Panchina affidata ad Antonio Toma. Da Matino: “Era ancora un nostro tesserato, lo apprendiamo dai social”

L’Asd Galatina, in vista del prossimo campionato di Promozione che giocherà da neopromossa, comunica di aver affidato la panchina che fu di Angelo De Benedictis ad Antonio Toma.

“Mister di assoluto valore tecnico con un passato anche tra i professionisti, sia come calciatore, sia come mister, con entusiasmo ha accettato il suo nuovo incarico sposando in toto il progetto ambizioso e giovane del sodalizio biancostellato”, si legge nella nota del club biancostellato.

Toma, nella scorsa stagione, ha rilevato in corsa la panchina della Virtus Matino a fine febbraio, riuscendo, poi, a conquistare la salvezza in Eccellenza. Proprio la Virtus Matino, nella tarda serata di ieri, ha così commentato la notizia dell’accordo tra Toma e il Galatina: “Apprendiamo dalla pagina ufficiale Facebook del Galatina Calcio che il nostro ancora tesserato mister Toma ha stretto l’accordo per la nuova stagione 2023-24 con la società del Galatina Calcio. La Polisportiva Virtus Matino, non avendo avuto modo di confrontarsi con mister Toma dopo il bellissimo finale di stagione, augura al Signor Antonio Toma le migliori fortune”.

(foto: A. Toma, FB Galatina Calcio)