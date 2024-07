LECCE – Primavera, esordio a Monza: il calendario e il regolamento 2024/25

Il Lecce Primavera esordirà nel campionato 2024/25 in quel di Monza. Questo è quanto emerso dalla pubblicazione dei calendari per il massimo campionato giovanile, da parte della Lega di Serie A. Esordio il 17 agosto, salvo anticipi o posticipi; chiusura di campionato il 17 maggio in casa contro la Lazio. Quest’anno saranno venti le squadre all’appello. Al termine della stagione regolare, le piazzate dal primo al sesto posto giocheranno i playoff Scudetto; le ultime due, la diciannovesima e la ventesima retrocederanno direttamente in Primavera 2, insieme alla perdente del playout tra diciassettesima e diciottesima.

Il calendario del Lecce:

GG 01, 17 ago. Monza-Lecce

GG 02, 24 ago. Lecce-Udinese

GG 03, 31 ago. Empoli-Lecce

GG 04, 14 set. Fiorentina-Lecce

GG 05, 21 set. Lecce-Juventus

GG 06, 28 set. Lecce-Bologna

GG 07, 5 ott. Roma-Lecce

GG 08, 19 ott. Lecce-Inter

GG 09, 26 ott. Cremonese-Lecce

GG 10, 2 nov. Lecce-Sassuolo

GG 11, 9 nov. Cesena-Lecce

GG 12, 23 nov. Lecce-Milan

GG 13, 30 nov. Lazio-Lecce

GG 14, 7 dic. Lecce-Atalanta

GG 15, 14 dic. Genoa-Lecce

GG 16, 18 dic. Lecce-Torino

GG 17, 21 dic. Sampdoria-Lecce

GG 18, 4 gen. Lecce-Cagliari

GG 19, 11 gen. Verona-Lecce

GG 20, 18 gen. Lecce-Cesena

GG 21, 22 gen. Milan-Lecce

GG 22, 25 gen. Lecce-Monza

GG 23, 1 feb. Lecce-Roma

GG 24, 8 feb. Inter-Lecce

GG 25, 15 feb. Lecce-Cremonese

GG 26, 19 feb. Juventus-Lecce

GG 27, 22 feb. Lecce-Sampdoria

GG 28, 1 mar. Udinese-Lecce

GG 29, 8 mar. Lecce-Verona

GG 30, 15 mar. Atalanta-Lecce

GG 31, 29 mar. Cagliari-Lecce

GG 32, 5 apr. Lecce-Genoa

GG 33, 12 apr. Bologna-Lecce

GG 34, 19 apr. Lecce-Fiorentina

GG 35, 26 apr. Torino-Lecce

GG 36, 3 mag. Lecce-Empoli

GG 37, 10 mag. Sassuolo-Lecce

GG 38, 17 mag. Lecce-Lazio