CICLISMO – Mtb, a Gorizia il salentino Vaglio si laurea Campione Italiano Allievi 1° anno

Entra nella storia della mountain bike pugliese Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino), che, nei recenti Campionati italiani di cross country, svoltisi al Parco Puma di Gorizia, è salito sul gradino più alto del podio precedendo circa 5320 atleti da tutta Italia tra Esordienti e Allievi.

Vaglio ha vinto il titolo degli Allievi primo anno (classe 2009) precedendo, sul traguardo, il marchigiano Tommaso Cingolani, giunto a 47″, e il valtellinese Raffaele Armanasco, entrambi buone ruote anche su strada.

Ottima la condotta di gara di Vaglio, ben guidato dal direttore sportivo Mario Manco che crede nel suo talento e che lo segue meticolosamente facendo sì che il suo pupillo raggiunga traguardi prestigiosi nel fuoristrada a livello nazionale ed internazionale.

La conquista del titolo del giovane biker salentino è stata accolta con grande gioia dal comitato pugliese della Federciclismo, presieduto da Giuseppe Calabrese. Il lavoro di Vaglio è seguito costantemente dal Cr Puglia e anche dalla struttura tecnica regionale pugliese del fuoristrada e dal tecnico regionale Francesco De Lorenzo.

Tanti i complimenti anche dalla Federciclismo nazionale. Ora per Vaglio si spalancano le porte degli Europei giovanili in Svezia, in programma nella prima decade di agosto a Husqvarna.