LECCE – Primavera a raffica nella prima amichevole pre-campionato

Prima sgambata in amichevole per la Primavera del Lecce, impegnata nel ritiro pre-campionato a Cotronei, in Calabria. Ieri i lupetti di mister Giuseppe Scurto hanno sommerso di gol la Primavera del Rende, andando a segno 18 volte.

Nel dettaglio: tre gol per Metaj; due gol per Winkelmann, Delle Monache, Kovac, Helm; una rete a testa per Kodor, Ubani, Gorter, Yilmaz, Zivanovic, Pacia e Minerva.

I giovani giallorossi continueranno ad allenarsi in Calabria sino al primo agosto; il prossimo test amichevole è in programma per venerdì 26 luglio contro il Monopoli, alle ore 17. La terza è ultima amichevole del ciclo pre-campionato è. invece, in programma per mercoledì 31 luglio contro il Sambiase 2023.

Lecce primo tempo: Penev, Ubani, Aklil, Russo, Pehlivanov, Gorter, Denis, Yilmaz, Kodor, Delle Monache, Winkelmann.

Lecce secondo tempo: Leone, Dell’Acqua, Pacia, Zivanovic, Pejazic, Casciano, Kovac, Minerva, Metaj, Helm, Winkelmann (13′ st Davis).