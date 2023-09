LECCE – Primavera, due aggregati dalla prima squadra. Coppitelli nel pre-Monza: “Consapevoli del lavoro da fare”

Il Lecce Primavera va a caccia della prima vittoria stagionale, ancora non centrata dopo cinque gare ufficiali, compresa quella di Supercoppa italiana. Domani alle ore 11, al Deghi Center, l’avversario sarà il Monza.

Le parole di mister Federico Coppitelli: “Contro la Sampdoria i ragazzi sono stati bravissimi perché gli snodi della partita non sono stati fortunati e tornare in partita per ottenere un pareggio meritato è importante per la nostra crescita. Sono felice perché, per la prima volta, siamo andati in vantaggio, un gol che ci ha sbloccato. Il Monza ha costruito una squadra importante e la sua stagione è iniziata bene, come si vede dai risultati (cinque punti in quattro partite, ndr). Ha un’ossatura delineata ma anche noi stiamo crescendo e trovando certezze per essere sempre più squadra e fare del meglio nel nostro cammino. Il gruppo? L’anno scorso giocavano soprattutto alcuni perché sembravano essere più avanti calcisticamente degli altri; quest’anno ci sono valori più diffusi, il gruppo mediamente ha un valore simile, qualcuno giocherà dall’inizio per la prima volta, si stanno delineando le caratteristiche della squadra. Ci sono e ci saranno chiaramente delle difficoltà, qualche infortunio e qualche squalifica ci stanno penalizzando, ma tutti abbiamo consapevolezza serena del lavoro da fare e quando c’è lo spirito giusto poi i risultati arrivano, episodi permettendo”.

Out Vulturar e Casalongue, squalificati, dalla prima squadra si aggregano Daniel Samek e Giacomo Faticanti oltre a Smajlovic che ha già giocato due partite per intero. I convocati:

PORTIERI: Leone, Herceg, Lampinen;

DIFENSORI: Davis, Smajlovic, Zivanovic, Pascalau, Addo, Munoz, Adewale;

CENTROCAMPISTI: Faticanti, Baxter, Gueddar, McJannet, Minerva, Samek;

ATTACCANTI: Agrimi, Daka, Lukoki, Johnson, Bruhn, Kodor, Jemo.