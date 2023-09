LECCE – D’Aversa vuole il massimo dai suoi: “Affrontiamo i più forti, dobbiamo dare tutto”. I convocati

È subito nuovo impegno di campionato ed ancora contro una big per il Lecce, che domani ospiterà il Napoli al Via del Mare. A presentare il match in conferenza stampa è stato il tecnico giallorosso Roberto D’Aversa.

L’incipit è stato dedicato al precedente incontro con la Juventus: “Contro la Juventus abbiamo avuto un atteggiamento più offensivo, complice la presenza di Oudin. Dopo la prima sconfitta non possiamo essere contenti. Abbiamo analizzato la gara per capire i nostri errori. C’è soddisfazione perché si è concesso veramente poco alla Juventus, non siamo felici perché non siamo riusciti a portare a casa un risultato, perché siamo venuti meno in occasione del gol. Ricordo poche parate di Falcone in tutta la partita. Sicuramente potevamo fare meglio davanti, in termini di scelte. Non tutte le squadre vanno a Torino e fanno la partita che abbiamo fatto noi. Non dimentichiamoci il nostro campionato e quello che è il nostro obiettivo finale”.

Non serve turnover poiché per il tecnico sono tutti titolari: “L’inserimento di Blin e Venuti è qualcosa perfettamente in programmi, visto che per me sono tutti titolari. Venuti ha sempre fatto bene, ma ha avuto sfortuna di farsi male. In alcuni ruoli in cui ho la possibilità di fare delle scelte è giusto che si ragioni su queste alternative. Dorgu e Gallo dimostrano di poter fare bene in ogni situazione. Quando ci sono tre gare in una settimana bisogna cercare la prestazione del giocatore. Turnover? Non lo faccio perché ho solo titolari a disposizione, si tratta di una normale alternanza quando si giocano gare così ravvicinate”.

Sul Napoli avversario di domani: “Se devo elencare tutte le difficoltà stiamo qui fino a domani. Sono i Campioni d’Italia, hanno giocatori bravissimi tecnicamente e di gamba. Hanno un attaccante che è tra i migliori in Europa ad attaccare la profondità. Sanno alternare il fraseggio. Affrontiamo la squadra più forte del torneo. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare il massimo, sapendo che potrebbe non bastare. Sicuramente giocando in casa possiamo andare oltre le nostre possibilità. Rispettiamo il Napoli, ma entreremo in campo con la voglia di metterli in difficoltà e di conquistare i tre punti, scendere in campo e pensare al pareggio non ce lo possiamo permettere”.

Sulla latitanza di conclusioni in porta nel turno infrasettimanale: “Quello di Torino è uno zero figlio di alcune scelte sbagliate, quando giochi contro queste squadre non è detto che si può calciare 20 volte verso la porta. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e nelle scelte. Affrontiamo il Napoli con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi”.

Ecco i convocati per il match di domani:

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Venuti, Pongracic, Touba

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Burnete, Corfitzen, Listkowski, Strefezza, Piccoli, Krstovic, Sansone