LECCE – Primavera: pali, arbitro e sfortuna, poi Jemo acciuffa il Monza in pieno recupero

Arriva un pari in pieno recupero per il Lecce contro il Monza. Uno a uno al Deghi Center nella quinta giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi sono ancora a secco di vittorie stagionali ma l’aver acciuffato un meritato pari, proprio al 91′, può sollevare il morale in vista del primo incontro di Youth league, in programma in Grecia mercoledì prossimo alle ore 16 contro l’Olimpyakos.

Tra gli undici titolari di Coppitelli ci sono Samek, Faticanti e Smajlovic, che sono nel giro della prima squadra. La prima parte di gara è del Lecce che sfiora il vantaggio con Kodor, che spedisce sul palo l’assist di Agrimi. È il Lecce a fare gioco ma è il Monza a passare avanti alla prima occasione: Ferraris innesca un contropiede letale servendo Marras, inseguito vanamente da Munoz: sinistro rasoterra e Lampinen battuto al 27′. Preme il Lecce e poco dopo la mezzora sfiora il pari con Kodor, anticipato sul più bello; con Pascalau, il cui tiro è ribattuto, e con Agrimi, che mette in mezzo un succoso pallone non raccolto da nessuno. Ancora palo Lecce al 36′ con Zivanovic, sugli sviluppi di un corner, poi Bruhn mette alto sulla traversa. Al riposo è 0-1 Monza.

Coppitelli cambia qualcosa e il Lecce ricomincia ad assaltare la difesa del Monza, collezionando occasioni da rete con Munoz, Kodor e Agrimi, ma anche con McJannet che, al 68′, forse avrebbe anche segnato il gol del pari, ma l’arbitro decide di far giocare in seguito a un tiro dell’irlandese non trattenuto dal portiere Mazza e con palla che, forse, aveva superato la linea bianca. Nel finale è assalto giallorosso al fortino brianzolo, scardinato proprio al 91′, da Jemo, perfetto nello stacco sugli sviluppi di un corner da destra. Per il croato è il secondo gol in campionato ed è quarto in totale anche per il Lecce. Nel recupero, poi, altre due occasioni salentine per la vittoria firmate Smajlovic e Pascalau.

Il finale, però, è 1-1. Il Lecce colleziona il terzo punto in campionato viaggiando, pericolosamente, nelle zone bassisime della classifica (la Fiorentina può superare il Lecce, il Frosinone, ultimo, lo può agganciare).

Dopo la Youth League, trasferta in casa del Torino, domenica prossima alle 15.

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

sabato 30.09.2023 h 11

Primavera 1 2023/24, giornata 5

LECCE-MONZA 1-1

RETI: 27′ Marras (M), 90+1′ Jemo (L)

LECCE (4-3-3): Lampinen Skaug – Munoz (56′ Minerva), Pascalau, Zivanovic (80′ Addo), Smajlovic – McJannet, Samek (71′ Baxter), Faticanti – Agrimi (79′ Johnson), Bruhn (46′ Jemo), Kodor. A disp. Leone, Adewale, Davis, Gueddar, Lukoki. All. Coppitelli.

MONZA (3-5-2): Mazza – Ravelli (46′ Kassama), Brugarello, Cagia – Lupinetti (90+1′ Arpino), Marras, Dell’Acqua, Colombo, Ferraris (74′ Giubrone) – Fernandes (79′ Nene), Goffi (90+1′ Martins). A disp. Negri, Angelo, Antunovic, Bagnaschi, Berretta, Graziano. All. Lupi.

ARBITRO: Viapiana sez. Catanzaro.

NOTE: ammoniti Mazza, Marras, Ravelli, Nene. Rec. 2′ pt, 6′ st.