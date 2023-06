LECCE – Primavera, Coppitelli: “Finale meritata, auguro al Torino di raggiungerci, ma…”

Mister Federico Coppitelli non sta nella pelle per aver raggiunto la finale playoff Primavera alla guida del suo Lecce. E, per scherzo del destino, potrebbe anche ritrovarsi di fronte la sua ex squadra, il Torino. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso rilasciate a Sportitalia.

“I ragazzi hanno fatto una grande partita, è la terza volta che vinciamo col Sassuolo e penso che la qualificazione alla finale sia giusta. È stata una partita equilibrata tra due squadre forti, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori un po’ di cattiveria anche se abbiamo preso gol nel nostro miglior momento. Siamo contenti, meritiamo la finale. Loro hanno dimostrato di essere più dentro la competizione, noi invece abbiamo avuto un po’ d’emozione nel primo tempo, non ci siamo calati subito nell’evento. Poi abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e abbiamo ampiamente meritato. Chi preferirei affrontare tra Torino e Fiorentina? Auguro al Torino di fare la finale, ma non di vincerla (sorride, ndr), anche in quel caso, ci saranno di fronte due bellissime squadre, siamo nella posizione di poterci vedere la gara con grande tranquillità”.

Rares Burnete, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio, 21esimo centro stagionale in maglia giallorossa: “È stata una stagione bellissima ma non è ancora finita. Ora abbiamo da giocare la partita più importante, quindi testa solo alla finale. Sapevamo che loro probabilmente avrebbero potuto cominciare più forte ma sapevamo anche che noi, nella ripresa, saremmo stati più freschi e avremmo avuto le nostre possibilità di vincerla”.

(foto: F. Coppitelli, ©Coribello/SalentoSport)