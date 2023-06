DILETTANTI – Inibizione per i fratelli Carrozza. Lnd Puglia, meeting con le società sui format dei tornei

La Lnd Puglia convoca un meeting coi rappresentati delle società di Eccellenza e Promozione pugliese per il 9 giugno prossimo, alle 17.30, presso la sala congressi del “Barion Hotel” a Bari allo scopo di “acquisire suggerimenti e indicazioni per la programmazione dell’attività agonistica del campionato regionale di Eccellenza della stagione 2023-24, di approfondire le tematiche inerenti i possibili format che il Cr Puglia Lnd ha intenzione di adottare per le prossime due stagioni sportive 2023-24 e 2024-25, nonché di valutare eventuali modifiche all’attuale regola dell’utilizzo degli under sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale dalla Lnd e anche alla luce della decadenza del vincolo a decorrere dal 1° luglio 2024″.

Alla riunione parteciperanno anche i componenti del Direttivo Lnd Puglia e i rappresentanti degli arbitri.

Sempre nel Comunicato Ufficiale 194 di ieri, 5 giugno, è stata pubblicata la decisione del Tribunale Federale Territoriale, a seguito del deferimento deferimento n. 27541/492pf22-23/PM/FM, che ha condannato Vincenzo Carrozza all’inibizione per sei mesi e Stefano Carrozza all’inibizione per quattro mesi, comminando al loro sodalizio, Asd Città di Gallipoli, l’ammenda di mille euro.