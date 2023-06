LECCE – Classifiche di rendimento, i top e i flop secondo i voti delle nostre pagelle

I numeri certificano che dei principali calciatori della rosa del Lecce (24) solamente poco meno della metà (undici) ha centrato o varcato la soglia della sufficienza. Dodici, considerando anche mister Baroni (6,00).

Questo è quanto emerge dal calcolo delle medie delle pagelle da noi assegnate durante la corrente stagione sportiva, partita dopo partita.

Come criteri, abbiamo scelto di conteggiare solamente i calciatori che hanno accumulato almeno un terzo delle presenze da quando sono stati ufficialmente inseriti in rosa (12 su 38, per difetto, per chi faceva parte della rosa già dall’estate 2022; sei su 19, sempre per difetto, per chi vi è approdato durante il mercato invernale 2023).

TOP – La nostra statistica assegna la palma del migliore, per rendimento, a sua maestà Samuel Umtiti, un alieno giunto a Lecce per insegnare calcio e a farsi volere bene per la sua bontà e semplicità d’animo. Il campione del mondo 2018 svetta nella nostra statistica con una media voto di 6,70 (25 presenze, 0 gol); medaglia d’argento per Wladimiro (“Wladimuro”) Falcone (6,63, 38 presenze e 46 gol subiti) e ancora un podio, stavolta il gradino più basso, per capitan Morten Hjulmand (6,51, 35 presenze e 0 gol) dopo i due secondi posti conseguiti nelle stagioni 2021-22 e 2022-23. L’anno scorso, il podio fu questo: Gabriel Strefezza 6,67; Morten Hjulmand 6,46; Fabio Lucioni 6,38.

Sopra la linea della sufficienza, in ordine di voto: Federico Baschirotto (6,45, 37 presenze e tre gol), Simone Romagnoli (6,20, 7 presenze e zero gol), Gabriel Strefezza (6,19, 35 presenze e otto gol), Alexis Blin (6,13, 35 presenze e un gol), Valentin Gendrey (6,11, 37 presenze e zero gol).

FLOP – Tra le dolenti note, sotto la sufficienza: Joan Gonzalez (5,97, 35 presenze e un gol), Lameck Banda (5,94, 36 presenze e due gol), Antonino Gallo (5,90, 32 presenze e zero gol), Assan Ceesay (5,87, 34 presenze e sei gol), Federico Di Francesco (5,81, 36 presenze e due gol), Kristoffer Askildsen (5,75, 21 presenze e 0 gol), Remi Oudin (5,72, 31 presenze e tre gol), Lorenzo Colombo (5,68, 33 presenze e cinque gol), Youssef Maleh (5,60, 17 presenze e zero gol), Giuseppe Pezzella (5,53, 16 presenze e zero gol), Thorir Helgason (5,11, 12 presenze e zero gol).

Non classificati, per lo scarso minutaggio: Marian Pongracic (6,50, nove presenze e zero gol), Pietro Ceccaroni (6,25, due presenze e zero gol), Alessandro Tuia (6,14, sette presenze e zero gol), Joel Voelkerling Persson (5,67, 9 presenze e zero gol) e Kastriot Dermaku (5,00, una presenza e zero gol).

(foto: l’MVP 2022-23, Samuel Umtiti – ph. Coribello/SalentoSport)