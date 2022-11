LECCE – Primavera, Coppitelli: “Contento ma ci manca qualche punto. Quattro o cinque elementi già pronti…”

Bilancio decisamente soddisfacente, sin qui, quello della Primavera del Lecce di mister Federico Coppitelli, che naviga con sei punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica e che è stata promossa ai sedicesimi di Coppa Italia, nei quali affronterà la Roma.

Il tecnico dei lupetti ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo qualche passaggio.

“Non posso che essere contento di quanto abbiamo fatto sin qui. Le impressioni sono straordinarie dal primo momento, ho trovato un ambiente e una società che mi ha messo nelle condizioni ideali per lavorare. La squadra, al di là dei risultati, ha sempre offerto delle prestazioni importanti, possiamo dire che abbiamo trovato un’identità di gioco. L’unico rammarico è legato ai punti ottenuti: c’è un’abbondante discrepanza tra la mole di gioco creata e i punti raccolti sino ad oggi. In questa sosta, lavoreremo per alzare il livello dei singoli e per avere un beneficio di gruppo. Lavorare insieme a Corvino è straordinario, è una persona attenta ai dettagli e conosce tutto di ogni giocatore. Lavoriamo per formare giocatori in grado di potere essere protagonisti in prima squadra. Non faccio nomi ma ci sono quattro o cinque elementi che hanno le carte in regola per puntare alla massima serie“.