ECCELLENZA – Coppa Italia, ritorno 1° turno quadrangolare, 2ª giornata triangolare: i risultati

Giovedì pomeriggio di Coppa Italia Eccellenza Puglia quello odierno. Si sono giocate le partite valide per il ritorno del primo turno dei quadrangolari e la seconda giornata dei triangolari di semifinale. La vincente del quadrangolare e quella del triangolare, si giocheranno, poi, la finale regionale il 15 gennaio e il 5 febbraio prossimi.

Per il quadrangolare, Polimnia batte Mola 2-1 (Fasciano per il Mola, Selicati e Nikolli per la Polimnia). All’andata, il Polimnia battè il Mola in trasferta per 1-3. Passa, dunque, la squadra di Polignano a Mare. Nell’altra partita, 0-0 tra Canosa e Manfredonia. Passa il Manfredonia in virtù del successo casalingo per 2-1 nella partita d’andata.

Finale del quadrangolare: Manfredonia-Polimnia (il sorteggio deciderà chi giocherà la prima partita in casa; gare previste per il 1° e 15 dicembre).

Nel triangolare, Toma Maglie batte Gallipoli Football 2-0 (reti di Negro e Maiolo). Nel primo incontro, il Manduria aveva battuto, per 2-1, il Maglie. Giornata conclusiva, quindi, il 1° dicembre: Gallipoli F.-Manduria, riposerà il Maglie. Situazione di classifica: Toma Maglie 3 (3-2, d.r. +1), Manduria 3 (2-1, d.r. +1), Gallipoli F. 0 (d.r. -2).