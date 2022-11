LECCE – Giudice sportivo, altri due giallorossi in pre-squalifica

Si allunga la lista dei diffidati in casa Lecce. Dopo la pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 94, con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 15esima giornata di Serie A, si è appreso che anche Samuel Umtiti e Joan Gonzalez saranno squalificati non appena riceveranno il prossimo cartellino giallo. Erano già in stato di diffida sia il capitano, Morten Hjulmand, sia Federico Di Francesco,

In Serie A sono stati squalificati, per una giornata, Antonio Candreva (Salernitana), Filip Duricic e Alessandro Buongiorno (Torino). Ammende di 12mila euro per l’Inter, 8mila per l’Atalanta, 5mila per Verona, Juventus e Spezia, 4mila per Bologna. Squalificato per un turno anche l’allenatore della Roma, Josè Mourinho.