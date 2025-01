LECCE – La Primavera brinda al nuovo anno travolgendo il Cagliari

Il Lecce Primavera comincia il nuovo anno nel migliore dei modi battendo inequivocabilmente (3-0) il Cagliari al Deghi Center di San Pietro in Lama. Gara dominata dal primo all’ultimo minuto dai ragazzi di Giuseppe Scurto contro i ragazzi dell’ex giallorosso Fabio Pisacane.

Nel Lecce c’è Daka, domenica scorsa aggregato a Como con la prima squadra. In avanti, oltre al fuoriquota italo-albanese, agiscono Delle Monache e bomber Bertolucci.

Dopo una fase di studio, il Lecce prende l’iniziativa e va a segno al 20′ grazie ad un gol di Kovac su assist di Ubani. Per il bosniaco naturalizzato tedesco si tratta del terzo gol in campionato. Poco dopo la mezzora il Lecce raddoppia con un’azione personale di Daka che converge dalla sinistra e batte di prima intenzione in porta, superando la resistenza del portiere ospite Iliev. Secondo gol in quattro presenze per Daka. Altri dieci minuti e la partit va definitivamente in archivio col tris griffato Delle Monache, alla seconda gioia personale in campionato. Cagliari in dieci al 44′ per l’espulsione di Achour dovuta a eccessive proteste.

Nella ripresa Scurto gestisce le energie dei suoi ragazzi che amministrano il pallone senza grossi patemi e fanno trascorrere il cronometro sino al triplice fischio che sancisce la sesta vittoria dei lupetti in campionato che vale quota 24 punti e l’undicesima provvisoria posizione in classifica.

Settimana ricca di impegni per la Primavera che mercoledì a Roma contro i capitolini si giocherà il passaggio ai quarti di Coppa Italia, mentre in campionato sarà impegnata lunedì 13 a mezzogiorno sul campo del Verona.

—

IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI 3-0

RETI: 20′ Kovac, 31′ Daka, 39′ Delle Monache

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Esposito, Pehlivanov, Addo – Kovac, Gorter, Minerva – Daka (81′ Yilmaz), Bertolucci (81′ V. Kodor), Delle Monache (81′ Agrimi). A disp. Verdosci, Russo, Lami, Metaj, Pacia, Pantaleo, Pejazic, Denis. All. Scurto.

CAGLIARI (4-3-2-1): Iliev – Arba, Cogoni, Soldati, Grandu (83′ Ardau) – Balde (67′ Tronci), Liteta, Sulev (46′ Malfitano) – Trepy (67′ Bolzan), Simonetta (46′ Vinciguerra) – Achour. A disp. Auseklis, Pintus, Marcolini, Franke, Marini. All. Pisacane.

ARBITRO: Iannello sez. Messina.

NOTE: ammoniti Daka (L), Bolzan (C); espulso Achour (C) al 44′ per proteste.