LECCE – In chiusura il trasferimento di Karlsson dal Bologna

Secondo quanto riferisce Sky, il Lecce è in chiusura con Jesper Karlsson, esterno offensivo classe 1996, attualmente nella rosa del Bologna. Il trasferimento avverrebbe con la modalità del prestito secco e in tempi ristrettissimi, tanto che Karlsson potrebbe anche essere impiegato nel match contro il Genoa di domenica.

Svedese, nativo di Falkenberg, di piede destro, Karlsson è cresciuto nelle giovanili del club della sua città per poi vestire le maglie di Elfsborg, (Svezia), Az Alkmaar (Paesi Bassi) prima di approdare, nell’estate 2023, al Bologna con cui, però, ha trovato pochissimo spazio, racimolando, in due stagioni, 14 presenze in A (sette quest’anno) e un gol (segnato il 10 novembre alla Roma). La sua migliore stagione fu quella del 2021/22 quando, con l’Az, firmò 15 gol e confezionò 13 assist in Eredivisie.