LECCE – Berisha resta in dubbio per il Genoa. Primavera, primi due arrivi dal mercato invernale

A due giorni dall’importantissimo Lecce-Genoa, in casa giallorossa si lavora per recuperare Medon Berisha, quantomeno per inserirlo nell’elenco dei convocati. L’albanese anche oggi si è allenato a parte, come da qualche giorno succede a causa del recente problema muscolare, e sarà decisiva per lui la rifinitura che si terrà pomeriggio alle 15 al Via del Mare. La conferenza stampa di mister Marco Giampaolo è prevista per le 16.45.

Intanto sono stati ufficializzati i primi due ingaggi del mercato invernale che riguardano la Primavera. Si tratta di Bilal Brusdeilins e Domagoj Regetas.

Brusdeilins, nato nel gennaio 2006, tedesco, gioca nel ruolo d’esterno d’attacco, di piede destro, gioca prevalentemente sul lato sinistro. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Zehlendorf, Vik. Berlin e Schalke 04, sino ad approdare nelle giovanili dell’Hertha Berlino, da cui il Lecce lo ha prelevato. Con l’Herta, nell’Under 19, quest’anno ha giocato otto partite segnando due gol.

Regetas, coetaneo di Brusdeilins, è nato a Karlovac, in Croazia, e gioca nel ruolo di trequartista/esterno d’attacco. Ha svolto tutte le trafile delle giovanili nell’NK Sesvete esordendo anche in seconda divisione croata nell’agosto dello scorso anno, giocando dieci partite marcare gol e/o assist.

Brusdeilins e Regetas saranno già a disposizione della Primavera di mister Scurto.