SERIE D/H – Al via il girone di ritorno con un terzetto al comando: il programma e gli arbitri della 18ª

Giro di boa in Serie D dove, domenica, si giocherà la prima giornata di ritorno.

Nel girone H c’è un trio al comando formato da Nocerina, Fidelis Andria e Casarano, in vetta con 34 punti. Tra le tre è sicuramente la Fidelis la squadra più in forma: dalla sesta alla 17esima giornata i biancazzurri hanno praticamente sempre vinto, concedendo solo un pari al Costa d’Amalfi e piegandosi solamente al Martina. Il Casarano comincia il nuovo anno ancora con una trasferta in terra campana (Costa d’Amalfi) dopo i botti sparati sul campo dell’Ischia nell’ultima giornata del 2024.

Il Martina è la prima squadra inseguitrice del terzetto di testa con 32 punti e con una super striscia di 12 risultati utili consecutivi. Dietro il Martina c’è la coppia Matera-Virtus Francavilla. Il sodalizio biancazzurro ha vissuto delle feste travagliate dopo il ko di Ugento, l’esonero di Ciro Ginestra e la scelta di affidare la panchina all’ex Casarano, Antonio Rogazzo.

Il Nardò approccia al 2025 ospitando l’Angri, squadra in crisi di risultati che arriva da ben sei sconfitte consecutive e che occupa il terzultimo posto della classifica al pari del Manfredonia. Il Nardò non vince dal 1° dicembre, successo esterno sul campo della Palmese.

È in grande forma il Fasano di mister Agovino (due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque), chiamato all’arduo compito di rendere visita alla Fidelis Andria. Sono state delle feste serene anche per l’Ugento dopo il clamoroso successo casalingo colto il 22 dicembre contro la corazzata Virtus Francavilla. I giallorossi, però, dovranno fronteggiare una nuova missione dall’altissimo tasso di difficoltà: domenica al “Comunale” arriverà la Nocerina capolista.

Tante speranze per il nuovo anno anche in casa Brindisi: gli adriatici, dopo aver annullato la pesante penalizzazione, partono dai due punti in classifica e dall’obiettivo minimo di centrare i playout, ora distanti undici punti.

Il programma della prima di ritorno e gli arbitri: Costa d’Amalfi-Casarano (Ravara sez. Valdarno), F. Andria-Fasano (Cerea sez. Bergamo), Francavilla in S.-Matera (Tagliaferri sez. Lovere), Gravina-Martina (Milone sez. Barcellona PDG), Ischia-Brindisi (Gallo sez. Bologna), Manfredonia-V. Francavilla (Maione sez. Ercolano), Nardò-Angri (Manzini sez. Verona), Real Acerrana-Palmese (Radovanovic sez. Maniago), Ugento-Nocerina (Angelo sez. Marsala).