LECCE – Fiducia Giampaolo: “Noi sempre propositivi, domani è importante. Dorgu torna avanti”. I convocati

Primo appuntamento dell’anno solare per il Lecce, che chiuderà il girone d’andata ospitando il Genoa. A presentare il match, come di consueto, è stato il tecnico Marco Giampaolo.

ATTEGGIAMENTO. «Sempre positivo, sempre giusto, poi alcune volte prendi le misure e ci riesci, poi delle volte perdi l partita e metti in discussione l’atteggiamento. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, poi commette degli errori. Noi però durante la settimana e negli allenamenti, così come in partita, non posso contestare apatie o atteggiamenti sbagliati. Siamo sempre propositivi e positivi. Quella di domani è una partita molto importante».

KARLSSON. «Lo conosco perchè ho visto qualche partita. E’ un giocatore che ha bisogno di trovare entusiasmo ed entrare in un novero di calciatori giusti per giocarsi un posto o fare una parte della partita. A Bologna ha avuto meno spazio. E’ a disposizione è convocato, ma gli dobbiamo dare il tempo di capire dove sta. Non abbiamo emergenza li imminente».

DIFESA. «Con il ritorno di Guilbert c’è un calciatore di ruolo. La difficoltà non è nel far giocare uno al posto dell’altro, le difficoltà arrivano quando devi adattare i calciatori. Lui farà il terzino Dorgu tornerà a fare quello che sa fare».

GENOA. «Squadra rognosa, che ha un buon spirito, lo score è positivo. E’ una partita impegnativa come tutte in questo campionato, sono sempre scontri diretti o giochi con le prime, oramai non lo dobbiamo più ripetere. I derby sono state bellissime partite che fanno parte del mio passato».

CENTROCAMPO. «Pierret è stato comprato per giocare in quel ruolo, quando sono arrivato lui però non era disponibile, lo è da 15 giorni. Ora che lo è si è reso disponibile anche come difensore centrale e ci siamo avvantaggiati della sua disponibilità. Ora sono 10 giorni che si allena con me a centrocampo, a Como non l’ho sostituto per colpo, probabilmente è stato sottoposto ad un carico fisico superiore a quello che doveva essere. Ora con una settimana in più sicuramente starà meglio».

CONVOCATI. «Rispetto a Como abbiamo un esterno in più. Far giocare Dorgu terzino destro è un sacrificio, una scelta che non si può guardare, non lo avrei fatto mai nella mia vita. A Como lo abbiamo rischiato siamo stati sul filo, perché aveva solo un allenamento ad alta intensità. Abbiamo rischiato perchè eravamo in un certo modo. Gallo ora sta bene, un ragazzo che sul piano fisico è eccellente. Speriamo di metterci al posto piano piano».

—

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

21. Bonifazi

25. Gallo

12. Guilbert

19. Jean

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

35. Marchwinski

27. McJannet

10. Oudin

75. Pierret

8. Rafia

20. Ramadani