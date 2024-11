LECCE – Primavera bella e sprecona, è pari in casa della Lazio

Il Lecce Primavera di Giuseppe Scurto bissa la bella prestazione vista col Milan e va a pareggiare in casa della Lazio, squadra d’alta classifica. Non mancano, però, i rimpianti, per i giallorossi, perché la vittoria era a portata di mano.

Lecce subito sotto al quarto d’ora per via del gol del fuoriquota Balde che con un destro preciso sul secondo palo fa secco Sakho. Immediato, però, il pareggio di bomber Bertolucci che di testa batte Renzetti. Ottavo gol per il francese. Al 35′ sorpasso Lecce grazie al fuoriquota giallorosso Daka (seconda partita consecutiva) che ruba un pallone ai 20 metri, entra in area, si porta la palla sul mancino e lo incrocia sul lato opposto, toccando il palo e poi battendo ancora Renzetti. Al 46′ Sakho si supera su un colpo di testa di D’Agostini da corta di stanza.

Ripresa ancora di marchio giallorosso: al 51′ Minerva sgancia ujna sventola dal limite che Renzetti spinge in corner. Il Lecce controlla bene e in contropiede sciupa l’occasione di segnare il terzo gol con Bertolucci che allarga troppo il diagonale, quasi a tu per tu con Renzetti. E allora la Lazio punisce lo spreco del Lecce e segna il 2-2 con D’Agostini, sugli sviluppi di un corner. Ma le emozioni non finiscono qui perché, in un’azione simile a quella di Bertolucci, Ubani manca il gol del 2-3 per il Lecce poco prima del 90′. Poi è super Sakho a dire di no Cuzzarella su capovolgimento di fronte.

È 2-2 finale al termine di una bella prova di Daka e compagni. Martedì Lecce impegnato in Coppa Italia, in casa contro il Venezia, poi, in campionato, nel prossimo weekend, ancora in casa contro l’Atalanta.

—

IL TABELLINO

LAZIO-LECCE 1-1

RETI: 16′ Balde (LA), 20′ Bertolucci (LE), 35′ Daka (LE), 82′ D’Agostini (LA)

LAZIO (3-5-2): Renzetti – Zazza, Petta, Bordon – Ferrari (67′ Cuzzarella), Di Tommaso, Munoz (56′ Serra), Pinelli (56′ Nazaro), Milani – D’Agostini, Balde (89′ Gelli). A disp. All. Barraco.

LECCE (4-3-3): Sakho – Ubani, Pehlivanov, Esposito, Pejazic – Kovac, Gorter, Minerva – Daka (87′ Agrimi), Bertolucci (79′ Kodor), Delle Monache (87′ Denis). A disp. All. Scurto.

ARBITRO: Rinaldi sez. Bassano del Grappa.