LECCE – In campo contro la Juventus ma al fianco degli “Amici di Nico” – Centro Servizi per l’Autismo

L’Us Lecce in campo non solo contro la Juventus, ma anche al fianco dell’associazione “Amici di Nico”, con sede principale a Matino.

Domenica sera, sugli spalti del “Via del Mare”, ci saranno anche i ragazzi autistici dell’associazione a tifare Lecce. Durante la serata si promuoverà la vendita del calendario giallorosso con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino a nove posti destinato ai ragazzi del Centro servizi per l’autismo “Amici di Nico”.

In questa missione collaborano “Aps Salento Giallorosso”, “Amici di Nico”, Us Lecce e il Comune di Lecce che ha concesso il patrocinio. Il calendario sarà venduto al costo di dieci euro in diverse postazioni dell’impianto.

«Con l’avvento della gestione societaria dell’Unione Sportiva Lecce guidata dal presidente Sticchi Damiani, “Salento Giallo Rosso” è divenuta una “Aps” e attraverso le sedi diffuse nel Salento e nel Nord Italia promuove e organizza progetti nel sociale», afferma il presidente Antonio Ricciato.

«”Amici di Nico” – commenta la presidente Maria Antonietta Bove – nel congratularsi con i referenti dell’ “Aps Salento Giallo Rosso”, estende il suo grazie a tutti i promotori per il bel gesto concreto e solidale attuato per soddisfare le esigenze e le necessità dei nostri ragazzi, ma soprattutto ringrazia il presidente Saverio Sticchi Damiani e la signora Marina per la loro grande sensibilità e la loro spontanea adesione ai nostri progetti».

Il calendario sarà in vendita anche nelle sedi di Salento Giallorosso e presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa:

Andrano Giallorossa 1908, via Roma 90 – Andrano

Castrignano dei Greci Giallorossa 1908, via Corigliano d’Otranto 26 – Castrignano de’ Greci

Caseificio Del Sole, via Corigliano d’Otranto – Castrignano de’ Greci

Alezio Gialloroossa 1908, Piazza Vittorio Emanuele II – Alezio

Edicola Medilux – Alezio

Bar Plaza – Alezio

Taurisano Giallorossa 1908, campetti Rossi – Taurisano

Ristorante “Il Tesoretto” – Poggiardo

Bar Sofia, via Lequile 94 – Lecce

Nociglia Giallorossa 1908, via Vittorio Emanuele 154 – Nociglia

Bar Kalimba, via pizza 22 – Alliste

Bar distributore IP, via per Ruffano – Surano

Bar distributore – San Cassiano

Bar distributore ENI – SS 16 – Melpignano

BAR distributore IP – Spongano

Edicola da Claudio, Piazza Vittoria – Corigliano d’Otranto

Lecce Club Martignano, via Puglia – Martignano

Global Service, Largo Stazione – Matino

Digital Print Services Di Riso Antonio, via Roma 23 – Matino

Tabaccheria Route di Carlo Colella, via 2 Giugno – Gagliano del Capo

Frutta e Verdura da Rocco, via Ruffano – Supersano

Parrucchiere Giovanni Ricchiello 3200799334 – Ugento

Frutta e Verdura da Mirko – Giurdignano

Kenzia Concept Bar – via Ferramosca 63 – Maglie

Mail: info@amicidinico.it; Instagram: amicidinico; tel. 0833 503922

(Nella foto, da sinistra: Antonio Ricciato di Salento Giallorosso; Claudio Vino, tm dell’Us Lecce; Maria Antonietta Bove, presidente di Amici di Nico)